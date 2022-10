Pénzügy

Helytelen adózói gyakorlat miatt pótlólag 80 millió forintot kellett befizetnie egy cégnek

2022.10.07

Helytelen adózói gyakorlat miatt pótlólag 80 millió forintot fizetett be az állami költségvetésbe egy ingatlan-bérbeadással foglalkozó cég - közölte Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.



Azt írták: a hivatal az online számlarendszer és az áfabevallások adatainak összevetésével fedezte fel a helytelen adózói gyakorlatot egy kiutalás előtti ellenőrzésnél. A társaság 8 millió forint kiutalását kérte, de az ellenőröknek szemet szúrt, hogy a cég adómentes bevétele több száz millió forint.



Az online számlarendszer adatainak segítségével megindított vizsgálatban megállapították, hogy a hiba nem a bérlők számláiból adódik, azok szabályszerűek. Rövidesen arra is fény derült, hogy az adózó mulasztása mögött sorozatos téves jogszabály-értelmezés és szakszerűtlen könyvviteli gyakorlat áll - tudatták.



Egyértelművé vált a vizsgálatból az is, hogy mulasztásról és nem szándékos bűncselekményről van szó, ezért a NAV munkatársai az önkéntes jogkövetésre ösztönző tanácsadással segítették az adózót és az érintett könyvelőket. A cég együttműködött a hibák kijavításában, benyújtotta az önellenőrzéseket a nem vizsgált időszakokra, majd befizette a pótlólagosan megállapított adókötelezettséget, több mint 80 millió forintot - olvasható a NAV közleményében.