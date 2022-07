Adóügyek

Így változik a kata: benyújtotta a módosítást a kormány

Hétfő kora délután jelentette be a kormány, hogy benyújtották az új katára vonatkozó törvényjavaslatot, amelyben a legradikálisabb változás az, hogy a jövőben a katásoknak csak magánszemélyektől lehetne bevétele. Kivételt egyedül a taxisok kapnának a szigorítás alól.



A közlemény úgy fogalmaz, hogy a kormány a katát továbbra is az alacsony összegű, kevés adminisztrációval járó, egyszerű adózási formának szánja a legkisebb vállalkozásoknak, és az új szabályozásra azért van szükség, mert a beérkező adatok és a kamarai visszajelzések alapján egyes munkaadók katás jogviszonyba kényszerítették munkavállalóikat, ezzel az államkasszát, a munkavállalókat és a tisztességes adózókat is megkárosították



„Az új kata eddiginél magasabb, évi 18 millió forint bevételi értékhatárig kínál egyszerű és kedvezményes adózási módot a legkisebb egyéni vállalkozóknak. Az adó mértéke minden kisvállalkozónak havi 50 ezer forint. Az új kata szabályai egyértelmű viszonyokat teremtenek a színlelt munkaviszony kizárása érdekében is: az adózási formát csak a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók választhatják. Az új katásoknak így csak magánszemélyektől származhat bevétele, kivételt képeznek a taxis személyszállítást végzők, akiknél a kizárólag lakossági értékesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan a gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne” – fogalmaz a közlemény.



A kormány gyorsan elfogadtatná az új szabályokat: a közlemény szerint amennyiben az Országgyűlés megszavazza, az új kata szabályai 2022. szeptember 1-jén hatályba lépnek, a választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az adóhivatalhoz. Azok, akik nem kívánnak élni az új kata lehetőségével, választhatják az átalányadóra váltást is, amely 2021. január 1-je óta az egyik legkedvezőbb adózási mód. Ezeknek a vállalkozóknak több idejük lesz az átállásra, ők 2022. október 31-ig jelenthetik be az átalányadó választását.



A tervezett változtatásokról Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) elnöke azt mondta a 444-nek, hogy ez gyakorlatilag egy felnégyeléssel ér fel, a katázás ma ismert formájának ezzel vége lesz.