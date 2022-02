Bűnügy

Robotkarokkal csaltak el egymilliárd forintot - videó

Elavult robotkarok beszerzésével csalt el vállalkozásfejlesztési pályázatokból egymilliárd forintot egy bűnszövetség - tájékoztatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága kedden az MTI-t.



Az ügyben tizenkét embert állítottak elő, kettőnek közülük a bíróság elrendelte a letartóztatását - közölték.



Az eljárás eddigi adata szerint az elmaradott régiókban működő vállalkozások fejlesztését szolgáló hitelprogramban egy nyugat-dunántúli férfi több céget pályáztatott. Kilétének leplezésére londoni lakcímet jegyeztetett be, de egy pénzügyi szakemberrel Magyarországról irányította a folyamatokat.



A társaságok új robottechnikai eszközök beszerzésére kaptak nulla százalékos hitelt, majd a bűnszövetséget irányító férfi szlovák cégétől szereztek be többszörösen túlárazott, elavult technológiájú berendezéseket. A gépeket már egy évtizede nem gyártották, a gyártási számokat és a címkéket is meghamisították.



Az ügyben érintett hét cég külön-külön 150 millió forintot hívott le jogosulatlanul, és a cégek élén álló strómanok a lehívott hitelösszegeket pár tízezer forintos jutalékért átjátszották a bűnszervezet irányítójának



A társaságok jó részét azóta felszámolták vagy végelszámolták, valós tevékenységet a beszerzett robotkarokkal nem végeztek. A zárolt autókból, ingatlanokból és értéktárgyakból a bűncselekménnyel okozott teljes, egymilliárd forintot meghaladó kár megtérül.



Megtalálták azt a budapesti férfit is, aki a strómanok felhajtásáért felelt, ő bűnügyi felügyelet alá került, a csalás irányítóit pedig letartóztatták.



A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt indított eljárást - áll a közleményben.