Adóügyek

ITM: egyre többen használják a vállalkozói információs portált

A vállalkozókkal együtt megnyertük a 2010-es évtizedet, és most azért dolgozunk, hogy közös erővel a 2020-as évtized nyertesei is legyünk. A kormány kiemelt célja a magyar vállalkozások fejlődésének elősegítése, ennek érdekében hoztuk létre a vállalkozók mindennapjait megkönnyítő információs portált is. A cégek körében folyamatosan nő az oldal népszerűsége, a regisztrált felhasználók száma már a hétezret is átlépte. A VALI.hu hozzájárul ahhoz, hogy a magyar cégek és Magyarország továbbra is előre menjen, ne hátra - mondta György László, a tárca gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a közlemény szerint.



Tudatták: a vállalkozói információs portál célja a társas vállalkozások gyors, hiteles és személyre szabott tájékoztatása a vállalkozásokat leginkább érdeklő ügyekben.



A vállalkozók mindössze három kattintással testre szabott pályázatokat, államilag támogatott hiteleket, képzéseket és megbízható szakértőket találnak cégük fejlesztéséhez. A honlapon a vállalkozó megismerheti cége nyilvánosan elérhető adatait, tájékozódhat a vállalata besorolásáról és a legfrissebb gazdasági hírekről. A személyre szabott lehetőségeken felül az oldal tartalmazza az IFKA Nonprofit Kft. programjait és szolgáltatásait is, így például a Magyar Multi Programot, az Evolúció - Megújuló Vállalkozások Programját, valamint a Zöld Nemzeti Bajnokok és a Modern Mintaüzem Programot - ismertette a tárca.



A felület felhasználóbarát, hasznos segítséget nyújt cégvezetőknek, könyvelőknek és pályázatíróknak egyaránt. Az első kattintással megtekinthetők a kiválasztott cég nyilvánosan elérhető adatai, például árbevétele és üzemi-üzleti eredménye az elmúlt hét évre visszamenően. A második kattintásra megjelennek a vállalkozás számára elvben igénybe vehető, többségében államilag támogatott szolgáltatások méret, földrajzi elhelyezkedés és tevékenységi kör szerint. A böngészéshez az érdeklődőknek nem szükséges regisztrálni, a cégre szabott lehetőségek pedig egy rövid regisztrációt követően válnak megtekinthetővé - tudatta az ITM.