PM: a fiataloknak jár az adókedvezmény, az nem veszhet el, és nem is lehet lemondani róla

Az adókedvezményt már a januárra szóló, február elején átutalt fizetésben is érvényesítenie kell a munkáltatónak, így a fiatalok idei első fizetése mintegy 65 ezer forinttal is magasabb lehet. 2022.01.26 10:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén január 1-től a 25 év alattiak az átlagbérig mentesülnek a 15 százalékos személyi jövedelemadó megfizetése alól. A kedvezmény igénybevétele automatikus: külön nem kell kérni, és nem is kell nyilatkozni róla a munkáltatónál - emlékeztetett szerdai közleményében a Pénzügyminisztérium (PM).



Az adókedvezményt már a januárra szóló, február elején átutalt fizetésben is érvényesítenie kell a munkáltatónak, így a fiatalok idei első fizetése mintegy 65 ezer forinttal is magasabb lehet.



Nyilatkozatot a 25 év alattiaknak csak egy esetben kell kitölteniük: ha a kedvezményt nem kívánják érvényesíteni. Például azért, mert több munkáltatótól is van jövedelmük, amelyek együtt már meghaladják az adómentes értékhatárt. Vagyis csak annak kell nyilatkoznia, akinek a több forrásból származó jövedelme az idén meghaladja az 5 204 400 forintot.



A 25 év alattiaknak az adókedvezmény nemcsak a munkabér után jár, hanem például a táppénz, a megbízási díj, az őstermelői és az átalányban megállapított jövedelem és a vállalkozói kivét után is.



Az első házasoknak járó adókedvezmény sem veszhet el az adómentesség miatt. Ha két 25 év alatti összeházasodik, akkor a fiatalok az első házasoknak járó adókedvezményt nem az esküvőt követő hónaptól, hanem 25 éves koruktól számított 24 hónapon keresztül vehetik igénybe - áll a Pénzügyminisztérium közleményében.