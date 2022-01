Adóügy

Új információs és online ügyintéző portálja van a NAV-nak

Néhány napja debütált a NAV új információs, illetve online ügyintézésre is alkalmas portálja, amely a magánszemélyek és a szakmabeliek számára is új megoldásokat kínál - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-t.



A közleményben kiemelték: a portál egyik legmarkánsabb újdonsága, hogy a teljes tartalomból át lehet navigálni a magánszemélyeknek szóló nézetre, amely leszűkíti az információk és nyomtatványok több tízezres állományát a legtöbbeket érintő körre.



Ha a főoldalról valaki bejelentkezik a myNAV felületre, ott egyéni választás alapján a teljes tartalom szűrve jelenik meg, továbbá itt módosítható az e-mail-cím, a felhasználónév és a jelszó is - jegyezték meg.



Az oldalon a középső sávban találhatók a kiemelt témák gyűjtőrovatai a fotókkal megjelenített csempéken. Ezek az ikonok az adóéven belüli aktualitásoknak adnak helyet; most itt olvashatók a személyi jövedelemadóval, szja-visszatérítéssel, gépjárműadóval kapcsolatos információk.



A NAV Online csempe mögött érhetők el az online rendszerek és az online ügyintézésre alkalmas felületek.



Az főoldalon kaptak helyet még továbbá egyebek mellett a hírfolyam hírei, az új nyomtatványok, a gyakori kérdések, az álláspályázatok, a NAV-kiadványok, de az üzemanyagárakat, az adónaptárt, a jegybanki alapkamatot és a hírlevelet is el lehet itt érni.



A fejlesztést olyan kutatás előzte meg, amelyből kiderült, mit várnak el egy ilyen portáltól a magánszemélyek, a cégek képviselői, illetve a könyvelői és adótanácsadói szakemberek - jelezte közleményében az adóhivatal.