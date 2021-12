Adóügy

A gyermeket nevelő szülők adatai nélkül a NAV nem tudja visszautalni az szja-visszatérítést

A gyermeket nevelő szülők csak akkor kaphatják meg 2022. február 15-ig az idén befizetett adójukat, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ismeri a kiutaláshoz szükséges adatokat, a szülő belföldi bankszámlaszáma vagy postacíme nélkül tehát nem tud utalni az adóhivatal - hívta fel a figyelmet a NAV keddi közleményében.



A gyermeket nevelő szülők jövőre az idén befizetett személyi jövedelemadójukat, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) kétharmadát, a katás tételes adó negyedét kaphatják vissza, legfeljebb a 2020-as átlagjövedelem adótartalmáig.



Kiemelték, hogy annak a szülőnek, aki családi pótlékot kap, nincs teendője. Az ő adatait a családi pótlékot folyósító szervtől megkapja a NAV, ezért az adó-visszatérítést ugyanolyan formában - bankszámlára utalással vagy postán - juttatja el a szülőkhöz, mint a családi pótlékot.



Ugyanakkor jelezték, azoknak, akik nem kapnak családi pótlékot, de jogosultak családi kedvezményre és szeretnék megkapni 2022. február 15-éig az adó-visszatértést, ki kell tölteniük a VISSZADO-nyilatkozatot és be kell nyújtaniuk december 31-éig a NAV-hoz.



Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban ellenőrizhetők a NAV által ismert adatok, és itt tölthető ki legegyszerűbben a VISSZADO-nyilatkozat. Az adóhivatal honlapjáról nyomtatható formában is letölthető a nyilatkozat.



Ha valaki nem küldi be a nyilatkozatot, és a NAV az adatok nélkül nem utalja ki a visszajáró összeget, akkor az utólag a 2021-es szja-bevallásban igényelhető vissza, ebben az esetben legkorábban 2022. március 1-től juthatnak hozzá a szülők a visszajáró összeghez - olvasható a NAV közleményében.