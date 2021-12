Adóügy

A februári adóvisszatérítéshez most 180 ezer szülőtől vár adatokat a NAV

Az adóhivatal segít abban, hogy minden érintett február 15-ig visszakapja az idén befizetett adóját, ezért a napokban mintegy 180 ezer szülőnek küld tájékoztatást. 2021.12.08 07:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az érintetteknek csak annyi a teendőjük, hogy 2021. december 31-ig kitöltik a VISSZADO-nyilatkozatot - tájékoztatta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.



Izer Norbert kiemelte, hogy nincs még egy olyan ország, ahol a válságból kilábalóban egy egész évnyi személyi jövedelemadót visszaadnának a gyermeket nevelő családoknak, ezért érdemes minden érintettnek ezt az intézkedést kihasználni. Felidézte, hogy akinek a családipótlék-folyósítási adatokból az adóhivatal ismeri a belföldi bankszámlaszámát, a postai címét, semmi teendője nincs. Az adatok helyességét az úgynevezett VISSZADO nyilatkozat megtekintésével ők is ellenőrizhetik - jegyezte meg. Hozzátette, hogy a többi szülő is nagyon egyszerűen a pénzéhez juthat, csak ki kell tölteniük a VISSZADO-t, amelyen az adó-visszatérítés 2022. február 15-i kiutalásához szükséges adatokat kell feltüntetni.



December 7-ig több mint 380 ezer nyilatkozat érkezett, de még vannak, akiktől a családi adóvisszatérítéshez adatokat vár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - ismertette Izer Norbert. Mint mondta, a napokban azoknak a szülőknek küld tájékoztatást az adóhivatal, akik a családi adókedvezményt év közben érvényesítik, így az adóvisszatérítésre is jogosultak, de a kiutaláshoz szükséges legfontosabb információ (jellemzően a bankszámlaszám vagy a pénz postai kézbesítéshez szükséges cím) nem áll rendelkezésre.



2022. február 15-ig minden dolgozó gyermekes szülő visszakapja az idén levont személyi jövedelemadót, a levont ekho kétharmadát, valamint a kata negyedét, ám ehhez a kiutalást teljesítő adóhivatalnak tudnia kell arról, hogy ki jogosult adóvisszatérítésre, és ennek összegét milyen belföldi bankszámlaszámra vagy postai címre kéri kiutalni - nyomatékosította az államtitkár.



A VISSZADO-nyilatkozat kitöltése csak néhány perc, de aki ezt idén elmulasztja, az csak jövőre, az szja bevallásában kérheti a családi adóvisszatérítést, vagyis nem 2022. február 15-ig kapja vissza az idei adóját, hanem a 2021-ről szóló szja-bevallás benyújtásától számított harminc napon belül, de legkorábban március 1-től. Ráadásul azok, akik az idén megspórolják a nyilatkozat kitöltésére fordított néhány percet, jövőre némi többletfeladattal fognak szembesülni, hiszen az adóhivatal által elkészített bevallási-tervezetet ki kell egészíteniük a kiutalási adatokkal - húzta alá Izer Norbert.