Pénzügy

Izer: kisebb adó, gyorsabb gazdasági növekedés

Az adócsökkentés politikája bevált: felgyorsult a gazdasági növekedés, nőnek az adóbevételek és egyre többen dolgoznak - jelentette ki Izer Norbert Visegrádon, az Országos Könyvvizsgálói Konferencián a PM szerdai közleménye szerint.



A Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára elmondta, hogy az adócsökkentések 2021-ben mintegy 600 milliárd forintot hagynak a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál, 2022-ben az eddig ismert intézkedések révén több mint 870 milliárd forinttal marad több az érintetteknél. A koronavírus-válság adóügyi intézkedései nemcsak az adózóknál hagyott összeg nagysága miatt egyedülállóak az Európai Unióban, hanem azért is, mert szinte mindenkit érintenek - áll a közleményben.



A széleskörű könnyítések közül Izer Norbert elsőként az ágazati mentességeket emelte ki: a járvány által legjobban sújtott ágazatok vállalkozásai tizenegy hónapon keresztül (2020. március-június, majd 2020 novembere és 2021 májusa között) mentesültek a munkáltatói adó megfizetésének kötelezettsége alól, de a járvány sújtotta ágazatokban adómentességet kaptak a legkisebb vállalkozások, a katások is.



A turizmus speciális és rendkívül sokrétű adóügyi segítséget kapott - folytatta a felsorolást az államtitkár. Felidézte, hogy az ágazat régiós versenyképességének növelése érdekében már 2020. január 1-jétől a legalacsonyabb (5 százalékos) áfát számíthatják fel a turizmusban. 2020. április 22. és 2021. december 31. között a Szép-kártya közterhe kevesebb, mint a felére (tizenöt százalékra) csökkent, miközben a kártyára utalható összeg megduplázódott, és az egyes alszámlák között is szabaddá vált az átjárás. A járvány megjelenése óta az idén az év végéig senkinek sem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetnie - tette hozzá.



Az adókönnyítések segítik a családok otthonteremtését és - a folyamatosan bővülő adómentességek és kedvezmények révén - ösztönzik a beruházásokat is - nyomatékosította Izer Norbert. Az újépítésű lakások áfájának 5 százalékra történő csökkenésével és a csokos lakások illetékmentessé tételével idén összességében 135 milliárd forint marad a családoknál - jegyezte meg az államtitkár.



Izer Norbert kitért arra is, hogy jövőre a családoknál az adókedvezmények révén hagyott összeg még tovább nőhet, hiszen a korábban bevezetett intézkedések (mint például a gyermekek után járó szja- kedvezmény, a nagycsaládos anyák élethosszig tartó adómentessége) mellett a gyermekes szülők számolhatnak a családi adóvisszatérítéssel is. Ha a gazdasági növekedése meghaladja az 5,5 százalékot, akkor a gyermekes családok - az átlagjövedelemig - a jövő év elején visszakapják az idén, szja címén befizetett adójukat - emlékeztetett. 2022. január 1-jétől pedig újabb mentesség lép életbe: a 25 évnél fiatalabbakat - az átlagbér mértékéig - szja-mentesség illeti meg, amely nagyjából 300 ezer fiatalt érinthet.

Az adóadminisztráció csökkentése is felgyorsult a koronavírus-válság idején, amely nemcsak egyszerűbb, könnyebb és gyorsabb ügyintézést jelent a vállalkozásoknak, hanem jelentős költségmegtakarítást is. A beszámoló, illetve az ahhoz kapcsolódó bevallások benyújtásának halasztása mintegy 600 ezer vállalkozást érintett a járvány első szakaszában, 2020 tavaszán, és három cégből kettő élt is a lehetőséggel - mondta Izer Norbert.



A koronavírus-válság adókönnyítő intézkedései közül az általános forgalmi adó (áfa) gyorsított kiutalását emelte ki, amelynek révén 2021 augusztus végéig összességében 1550 milliárd forintot kaptak vissza hamarabb a vállalkozások, és ami komoly versenyelőnyt is jelenthet, hiszen a magyar 20 napos kiutalási határidő a legrövidebb az EU-ban.



A koronavírus-válság ellenére Magyarország az adóegyszerűsítésben is jól teljesít, olyannyira, hogy a nemzetközi adózási történelem egyik legfontosabb mérföldköve lehet a 2021-es év. Az októberi időszakról készít ugyanis először áfa-bevallási tervezetet a havi elszámolásra kötelezett vállalkozásoknak a magyar adóhivatal - mondta Izer Norbert.