Gazdaság

A NAV több ezer cégtemetős ügyet vizsgál

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több ezer olyan céget vizsgál, amelyet tulajdonosaik a jelek szerint cégtemetőnek játszottak át, annak reményében, hogy ne kelljen a vállalkozások tetemes tartozásait megfizetni - közölte a hivatal az MTI-vel szerdán.



A közleményben kiemelték: az elmúlt években országosan mintegy 3 ezer per indult a saját cégüket "cégtemetőknek" továbbadó tisztségviselőkkel szemben.



Az elmúlt években milliárd forintos nagyságrendben állapítottak meg fizetési kötelezettségeket a felelősség alól kibújni próbáló vezetők rovására - tájékoztatott a NAV. A megindított perek szinte mindegyikét megnyerte a hivatal, több száz esetben pedig egyezség született a felek között.



Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalkozások vezetői a bírósági döntések alapján kénytelenek személyesen megfizetni az okozott károkat akkor is, ha még a fizetésképtelenségi eljárás megindítása előtt a céget értékesítik egy "cégtemetőnek". Ha nem fizetnek, akkor a hitelező kérelmére akár öt évre is eltilthatják a cégképviselettől és az irányító befolyást biztosító üzletrészek megszerzésétől őket.



A NAV szerint a pereknek gazdaságfehérítő hatásuk is van, hiszen a tisztességtelen vállalatvezetőket visszatarthatják a hitelezők megkárosításától, az eltiltás pedig lehetővé teszi a szabálykövető vállalkozások piaci megerősödését.