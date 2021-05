Adóügyek

Figyelem, csaknem 450 ezren kapnak értesítést a NAV-tól

Május végétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csaknem 450 ezer gazdálkodónak küld értesítést az adószámla-egyenlegéről, június végétől pedig már a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók is várhatják a tájékoztatásokat.



Az adóhatóság keddi közleményében kiemelte: a küldemény elején mindenki megtalálja, hogy kell-e fizetnie, illetve igényelhet-e vissza.



Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemnél ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van. Többségüknek a cégkapura, a cégkapura nem kötelezetteknek pedig postán érkezik az értesítés. A kivonat mellett a NAV-tól késedelmipótlék-értesítőt is kapnak azok, akik fizetési kötelezettségüket tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítették, és emiatt ötezer forintot elérő pótlékuk keletkezett.



Az adószámla aktuális állapota a NAV elektronikus ügyintézési felületén is bármikor megtekinthető. Az adatok értelmezésében és az egyes teendőkben a NAV honlapján elérhető adószámla információs oldalon található segítség.



A tavalyi évre felszámított pótlék szintén lekérdezhető, erre a gazdálkodóknak június 16-tól lesz lehetőségük.



A tartozást a gazdálkodók elsősorban átutalással, vagy a túlfizetés átvezetésével rendezhetik, de egyes esetekben bankkártyával is megfizethetik.