Adóügyek

NAV: nagyon fontos, ők használhatják az szja-bevallási tervezeteket

Május elejéig csaknem 180 ezer egyéni vállalkozó, több mint 68 ezer őstermelő és áfafizetésre kötelezett magánszemély juttatta el személyi jövedelemadó bevallását az adóhatósághoz; a többi, mintegy 280 ezer érintettnek még egy hete van május 20-ig, hogy kiegészítse az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetet, vagy saját maga töltse ki és küldje be a szükséges nyomtatványt - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.



A közleményben a NAV kiemelte, hogy az őstermelők, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók (kivéve akik a teljes adóévben kata szerint adóztak) részére készített bevallási tervezet nem válhat automatikusan bevallássá, ezeket ki kell egészíteni a vállalkozói, az önálló, valamint az őstermelői tevékenységből származó jövedelmekkel és fizetési kötelezettségekkel. Ha nem egészítik ki, nem módosítják az adóbevallási tervezetet, az május 20-i hatállyal nem válik automatikusan személyi jövedelemadó bevallássá.



A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához a kifizetők, munkáltatók által beküldött adatokat használta fel. Mivel a nem kifizetőtől származó bevételek, jövedelmek, valamint az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek tevékenységéhez kapcsolódó adatok nem teljes körűen szerepelnek az adóhatóság nyilvántartásában, azokat az adóbevallási tervezet nem tartalmazza. Az adóbevallási tervezet ezért csak ajánlatként segít a bevallásban.



Ha a mezőgazdasági őstermelő ebből a tevékenységből származó éves bevétele tavaly nem haladta meg a 600 ezer forintot, és más adóköteles jövedelme sem volt, akkor bevallást nem kell benyújtania. Az őstermelő ezt a NAV által kiküldött kiegészítő nyilatkozaton is jelezheti.



A rendelkező nyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önállóan is benyújtható a NAV-hoz május 20-ig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu-regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító), a NAV webes kitöltőprogramjában lehet.



Ha az egyéni vállalkozó, az őstermelő és az áfás magánszemély május 20-ig elmulasztja a módosítást, kiegészítést, vagy saját maga nem készít és nem nyújt be szja-bevallást, a NAV tizenöt napos határidővel felhívja a figyelmét, hogy pótolja a hiányt.



A NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon május 10. és 20. között hétköznapokon 8 óra 30 perctől 20 óráig kérhető a személyi jövedelemadó bevallással, bevallási tervezettel kapcsolatos általános tájékoztatás - jelezte az adóhivatal.