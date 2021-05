Gazdaság

NAV: megszűnik az Európai Unión kívülről érkező, 22 euró alatti áruk áfamentessége

Az e-kereskedelem európai uniós szabályozásában két lényeges változás lép életbe júliustól: megszűnik az Európai Unión kívülről érkező, 22 eurót meg nem haladó értékű áruk áfamentessége, de az áfafizetés egyszerűbbé válik - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerdán az MTI-t.



A vámhatárokon átnyúló online kereskedelem érvényben lévő szabályozása jelentős bevételkiesést okozott az uniós tagállamoknak - magyarázták. Az áruk behozatala 150 eurós összeghatárig - az alkoholtartalmú termékek, a parfümök és a kölnivizek, továbbá a dohány és a dohánytermékek kivételével - továbbra is vámmentes, de az unióba érkező minden egyes küldeményre vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani - hívta fel a figyelmet az adóhivatal.



Könnyítést jelent ugyanakkor, hogy a jövőben kevesebb adatot kell majd megadniuk az ügyfeleknek az import árunyilatkozaton a NAV-nak a 150 eurót meg nem haladó értékű küldeményeknél. Ilyen csomagoknál ezután két új lehetőség is kínálkozik az áfafizetésre - tették hozzá.



Az egyik lehetőség, hogy az Európai Unión kívüli eladók, ha az Európai unió több tagállamába is értékesítenek, regisztrálhatnak az IOSS (Import One Stop Shop) rendszerbe - ismertette a NAV. Ekkor a vevők vásárláskor megfizetik az eladónak a termék áfáját. A rendszert használó eladónak elég egy tagállamban bejelentkeznie, és a vásárlótól beszedett áfát oda befizetnie. A befolyt összeget a tagállami vámhatóságok az áru rendeltetési helye szerint elosztják egymás között.



A másik lehetőség, hogy a szállítmányozók a "Különös szabályozás" (SA - Special Arrangement) alkalmazásával egyszerűsíthetik az áfafizetést, ha ennek használatát előzetesen bejelentik. A különös szabályozás csak akkor lehetséges, ha a vámeljárás ugyanabban a tagállamban van, ahol a küldemény címzettje is. Az SA alkalmazásakor az áfát a küldemény kézbesítéskor a szállítmányozó szedi be a címzettől, majd időszakonként összevontan bevallja és megfizeti az adóhivatalnak.



Ha sem az eladó, sem a fuvarozó nem alkalmazza a könnyítéseket, az áfát a címzettnek a behozatali vámeljáráskor kell megfizetnie - jegyezte meg a NAV.