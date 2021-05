Adóügyek

Izer Norbert: jól halad az éves adóbevallások és beszámolók beadása

Az adóhivatalhoz május 31-ig négyféle bevallást kell benyújtani, de a koronavírus-járvány miatt nincs mulasztási bírság, ha június 30-ig beérkezik az igazolási kérelemmel együtt a bevallás és a fizetendő adó is - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert.



A Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára kiemelte, hogy az idén többen tesznek eleget még a határidő előtt adóelszámolási kötelezettségüknek, mint az elmúlt években. Csaknem egy hónap van hátra, de az adóhivatalhoz már több mint 43 ezer társaságiadó-bevallás beérkezett.



Az idén nagyjából 350 ezer társasági és 50 ezer kiva-bevallást vár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Hasonlóak az arányok a beszámolóknál, a cégek mintegy 15 százaléka már benyújtotta a Céginformációs Szolgálatnak a számviteli elszámolását - részletezte az államtitkár.



Izer Norbert elmondta: annak ellenére, hogy folyamatosan érkeznek a beszámolók és bevallások, a Pénzügyminisztérium és a NAV speciális adóügyi könnyítéssel segíti azokat a cégeket, civil szervezeteket illetve könyvelőket, akik a COVID-járvány miatt nem tudják határidőben teljesíteni elszámolási kötelezettségüket.



Legkésőbb június 30-ig a koronavírus járványra tekintettel benyújtható igazolási kérelem a számviteli beszámoló mellett négyféle bevallás, illetve a transzferár-dokumentáció késedelmes megküldésének jogkövetkezményei alól mentesíthet - húzta alá az államtitkár. Hozzátette: a társasági adót, a kisvállalati adót, az innovációs járulékot és az energiaellátók jövedelemadóját az igazolási kérelem benyújtásakor kell megfizetni.



A koronavírus-válság leküzdésének egyik legfontosabb és nélkülözhetetlen szereplői a könyvelők, adótanácsadók, akik folyamatosan segítik a vállalkozásokat - szögezte le az államtitkár. Az adó- és számviteli szakma szereplőire komoly feladat hárul, hiszen ők azok, akik a járvány gazdasági kihívásain képesek átvezetni a cégeket.



Hozzáfűzte: megkerülhetetlenek az adózási, számviteli szakemberek akkor is, amikor az adókönnyítések címzettjei a vállalkozások, hiszen sok esetben a kedvezmények gyors és egyszerű igénybevétele az ő segítségük, szaktudásuk révén lehetséges. Ilyen például a legújabb adóügyi könnyítés is, amely azokat a piaci szereplőket segíti, akik a járvány miatt - annak ellenére, hogy a tag- és közgyűlések akár személyes jelenlét nélkül, online is megtarthatóak - nem készülnek el május 31-ig adóügyi elszámolásukkal.



Izer Norbert szerint a könyvelők szerepe megkérdőjelezhetetlen a gazdaság újraindításában, az ország versenyképességének növelésében. Ők azok, akik mindig, minden helyzetben megbízhatóan teljesítenek, egyszerre segítik a vállalkozásokat, és legjobb tudásuk szerint biztosítják azt is, hogy a költségvetést megillető bevételek beérkezzenek az államkasszába - összegezte az államtitkár.