Adóügyek

Cégzárás: megoldható a május 31-ei határidő elmulasztása

Kérelemmel menthető ki a beszámolók, illetve az azokhoz kapcsolódó bevallások május 31-ei határidejének elmulasztása az idén - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert.



A Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára hangsúlyozta a koronavírus-válságban nem lehet szigorú szankciókat társítani a határidő elmulasztásához, ezért a minisztérium arra kérte az adóhivatalt, hogy a június 30-ig benyújtott igazolási kérelmekben a koronavírus-járványra visszavezethető indokokat minősítse különösen méltányolandó körülménynek.



A Pénzügyminisztérium és az adóhivatal a koronavírus-válságban segít azoknak, akiknek a járvány miatt nehézséget okoz május 31-ig elkészíteni az adózási, számviteli iratokat - hangsúlyozta az államtitkár.



A járványügyi indokokat tartalmazó igazolási kérelmeket 2021. június 30-ig érdemes benyújtani azoknak a cégeknek és szervezeteknek, amelyek a kötelezettségeiknek az eredeti határidőre önhibájukon kívül a járvány miatt nem tudnak eleget tenni - szögezte le Izer Norbert.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folytatva a koronavírus-válságban megszokott segítő, ügyfélcentrikus gyakorlatát ezeket a kérelmeket gyorsan és méltányosan bírálja el - tette hozzá.



Az érintettek így mentesülhetnek a határidő elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények alól - mondta az államtitkár, megjegyezve, hogy az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott adóügyi elszámolásokat is be kell nyújtani, és az adót is meg kell fizetni vagy jelezni kell az esetleges fizetési nehézséget.



A beszámoló és a hozzá kapcsolódó bevallások benyújtása egy sokszereplős folyamat. Az érintett szervezet munkatársain kívül szükség van a könyvelő, könyvvizsgáló szakértelmére, munkájára is. A beszámolót számos esetben megvizsgálja és megvitatja a felügyelő bizottság is, és ezt követően a tagok a döntéshozó szervezet gyűlésén (taggyűlés, közgyűlés) szavaznak róla - magyarázta Izer Norbert.



Az átláthatóság, a hitelezővédelem és a gazdaság mielőbbi sikeres újraindítása miatt azonban fontos érdek fűződik a 2020-as évről szóló beszámolóban szereplő adatok megismeréséhez, és jelenleg (a veszélyhelyzetben) a tag- és közgyűlések lebonyolításának sem szükségszerű feltétele a személyes jelenlét - ismertette a legújabb adóügyi könnyítés indokait az államtitkár.



Az közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók esetében, vagyis a tőzsdei cégeknél, a bankoknál, a biztosítóknál és a befektetési vállalkozásoknál sokkal szigorúbbak az átláthatósági és a hitelezővédelmi elvárások, ezért rájuk továbbra is az általános adóigazgatási szabályok vonatkoznak, így ezek a nagy cégek csak a szokásos módon menthetik ki esetleges késedelmüket - hangsúlyozta az államtitkár.