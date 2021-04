Adóügy

Fontos hatádidőre figyelmeztet a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan elkészíti az szja-bevallási tervezeteket, de akinek nincs ügyfélkapu-regisztrációja, annak az idén is kérnie kell a tervezet postázását, ha szeretné azt papíralapon megkapni - hívta fel a figyelmet az adóhatóság kedden.



Az adóbevallási tervezet postázása április 15-én éjfélig kérhető. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-ig küldi el postán az igénylőknek.



Akinek nincs KAÜ azonosítója (ügyfélkapu regisztráció, elektronikus személyi igazolvány vagy telefonos azonosító), adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását, például SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, a NAV honlapján elérhető webűrlapon, levélben, a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon (BEVTERVK), telefonon a 1819-es hívószámon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon.



A közlemény szerint aki esetleg lecsúszik az április 15-i határidőről, az május 20-ig személyesen, előzetes időpontfoglalással a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási tervezetének kinyomtatását.



Emellett az adózó bármikor nyithat ügyfélkaput, amellyel adóbevallási tervezetét a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető "eSZJA Portálon" azonnal megnézheti - jelezte az adóhivatal.



A NAV felhívta a figyelmet arra is, hogy oldala újabb segítséggel bővült, elkészült a bevalláshoz használható családikedvezmény-kalkulátor.