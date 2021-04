Pénzügy

Az szja-bevallási tervezetek átnézésére hívja fel a figyelmet az adóhatóság

Az szja-bevallási tervezet már csaknem egy hónapja elérhető a weben keresztül, a tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani és beküldeni - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken.



A jóvá nem hagyott tervezet - az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek tervezetének kivételével - május 20-ai hatállyal automatikusan bevallássá válik.



Mindenképpen ki kell egészítenie a bevallási tervezetet annak, aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amiről a NAV-hoz nem érkezett adatszolgáltatás - hangsúlyozta az adóhatóság, példaként említve az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet.



Ha a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó vagy fizetendő szociális hozzájárulási adó, és ezek együttes összege nem több mint 500 ezer forint, akkor az egyéni vállalkozók és az áfás magánszemélyek kivételével akár 12 havi pótlékmentes részletfizetés is kérhető idén. Ezt a bevallásban kell jelölni. Az első részlet befizetésének határideje és a bevallási határidő május 20-a - jelezte a NAV.



Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, akkor a visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai címet, attól függően, hogy az adózó milyen úton szeretné visszakapni az év közben többletként befizetett összeget. Ha valaki tavaly több önkéntes pénztárba is fizetett, a bevallásban kell jelölnie, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást.



A NAV webes szja-kitöltő programját használók a fizetést a kitöltőfelületen keresztül is teljesíthetik. A többi adózó az átutalás mellett csekken, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával is befizetheti az adóját.



Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy akik papíron adják be bevallásukat, alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen.



Az szja 1+1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes felületen, akár papíron, amit postán is beküldhet a NAV-hoz. A tavalyi egyházi 1 százalékos felajánlás pedig az idén is érvényes, ha a felajánló nem vonja vissza múlt évi döntését vagy nem jelöl meg más kedvezményezettet.