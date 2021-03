Pénzügy

Nő az adótudatosság Magyarországon

Nő az adótudatosság Magyarországon, a költségvetésből kieső, általános forgalmi adóból (áfa) származó bevétel aránya tíz év alatt 22-ről 6,6 százalékra csökkent - írta a Világgazdaság kedden.



Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára azt mondta a lapnak, hogy az elmúlt évben az adózóknak már csupán az 1 százaléka adott be kézzel kitöltött személyijövedelemadó-bevallási nyomtatványt. Tapasztalatai szerint a digitalizáció a pénzforgalomban is jelentős sikereket ért el.



A vívmányok közé sorolta, hogy az adófizetés nagy része digitálisan zajlik az adóhatóságnál. Az ügyfelek átutalással és bankkártyával is teljesíthetik kötelezettségeiket, és az adóhatóságtól a visszatérítések, visszautalások is döntően bankszámlára érkeznek. Az elektronikus fizetés tényleg sokkal egyszerűbb, biztonságosabb - vélekedett.



Az online kasszák mellé januártól megkövetelt elektronikus fizetésről Izer Norbert úgy vélekedett, hogy fehéríti a gazdaságot. Minden elektronikus fizetés könyvelt, lekövethető tranzakció, ezért a kereskedő nem teheti meg, hogy nem üti be a pénztárgépbe az adott tételt. Tehát minél gyakoribb lesz az elektronikus fizetés a kereskedelemben, annál jobban tisztul a gazdaság.



Az online számlázás a három hónapos szankciómentes időszak után, április 1-jétől válik teljessé, akkortól már az összes számlát látja majd az adóhivatal - mondta Izer Norbert a Világgazdaságnak.