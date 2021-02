Adóügy

Adóhivatal: egy hónapig még akár SMS-ben is kérhető az szja-bevallási tervezet postázása

Még egy hónapig, március 16-áig akár SMS-ben is kérhető az szja-bevallási tervezet postázása - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-nek küldött közleményében.



A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szja-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik, legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély, vagy egyéni vállalkozó. A saját adóbevallási tervezetét március 15-étől bárki megnézheti elektronikusan a NAV honlapjáról elérhető eSZJA aloldalon.



Akinek nincs KAÜ azonosítója, az március 16-áig többféle módon is kérheti a szja-bevallási tervezet postázását az adóazonosító jel és születési dátum megadásával.



Többek között kérheti SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn), a NAV honlapján elérhető webűrlapon, levélben, a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon (BEVTERVK), telefonon a 1819-es hívószámon, személyesen az ügyfélszolgálatokon.



Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.



Aki lecsúszik a március 16-ai határidőről, az május 20-áig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását.



Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig - tájékoztatott a NAV.