Adóügyek

I. János Károly volt spanyol király több mint 678 ezer eurót fizetett be az adóhatóságnak

I. János Károly volt spanyol király önkéntes adóbevallást nyújtott be és több mint 678 ezer eurót (242,5 millió forint) fizetett be a spanyol adóhatóságnak - tájékoztatta Javier Sánchez-Junco ügyvéd a spanyol sajtót szerdán.



A rövid közlemény arra nem tért ki, hogy mikori adóhátralékot rendezett ezzel a 82 éves egykori uralkodó, aki 2014 júniusában adta át a trónt fiának, VI. Fülöpnek, ezzel elveszítve a büntethetetlenség kiváltságát.



Miután az ügyészség a nyáron vizsgálatot indított ellene korrupció gyanújával, idén augusztusban titokban elhagyta az országot, és azóta az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik.



A spanyol sajtó úgy tudja, az adótartozás rendezése egy másik üggyel van összefüggésben, miszerint I. János Károly és több családtagja ismeretlen eredetű bankkártyákat használt 2016 és 2018 között.



Az így elköltött pénz a feltételezések szerint Allen Sanginés-Krause mexikói üzletembertől származhat, aki azonban az ügyészségen tagadta, hogy közvetlenül pénzt utalt volna a volt királynak. Azt azonban elismerte, hogy ajándékként 100 ezer euró értékben fizetett különböző utazásokat I. János Károlynak, és több részletben összesen 270 ezer eurót utalt át az uralkodó bizalmasának, Nicolás Murga Mendozának egy versenyló megvásárlására és edzési költségeire.



I. János Károly után egy pénzmosásról szóló titkosszolgálati jelentéssel összefüggésben is vizsgálatot folytat az ügyészség. A sajtó tudni véli, hogy egy Jersey-szigetén vezetett titkos számlán 10 millió eurós vagyont rejtegethet.