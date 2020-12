Adóügyek

Vége az aranyéletnek - hatalmas navos rajtaütés

Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy kiterjedt bűnszervezetnél, amelyik arany értékesítésével, bukó cégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek – közölte az adóhatóság az oldalán.



A bűnözők a gyanú szerint egy többszintű számlagyárat működtettek a jogosulatlan áfalevonásra és -visszaigénylésre. A szervezetbe épített bukócégek az illegális forrásból származó arany eredetének igazolására fiktív számlákat állítottak be, majd több cégen átszámlázva, adómentesen értékesítették Szlovákiában az időközben megmunkált aranytömböket.

Az akcióban a NAV pénzügyi nyomozói bevetési egységek és informatikus szakértők bevonásával egyszerre 110 helyszínen tartottak házkutatásokat, 18 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Öt személy letartóztatását és egy személy bűnügyi felügyeletét a bíróság el is rendelte. Az akcióban közreműködött a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet is.



A költségvetést ért hatmilliárdos kár megtérítésére a NAV mintegy 4,5 milliárd forint és 4,5 millió euró értékben gyanús bankszámlákat zárolt, három lakást, további két, összesen 750 millió forintot érő luxuslakást, egy üzlethelyiséget és egy cementfeldolgozó üzemet vett zár alá. Az akcióban több mint 100 millió forint készpénzt, 131 millió forint értékű üzemi gépet és több mint tíz kilogramm arany ékszert és aranytömböt is sikerült lefoglalni.



A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A hálózat irányítója akár 20 év börtönt is kaphat.