Adóügyek

A cégek fele már beadta adóbevallását

A beszámoló és az ahhoz kapcsolódó éves bevallások benyújtására és az adó megfizetésére nyitva álló határidőt a kormány négy hónappal meghosszabbította. 2020.08.30 15:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A társasági adóbevallások csaknem fele már beérkezett az adóhivatalhoz, bár a koronavírus-járvány legnagyobb adókönnyítése miatt több mint 150 ezer cégnek még mindig van egy hónapja erre - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.



A beszámoló és az ahhoz kapcsolódó éves bevallások benyújtására és az adó megfizetésére nyitva álló határidőt a kormány négy hónappal meghosszabbította - emlékeztetett az államtitkár.



A kormány járványügyi döntései közül az adókönnyítéseken és a hiteltörlesztési moratóriumon túl az éves beszámolók halasztása érinti a legtöbbeket. A változás a 600 ezer cég és szervezet mellett a könyvelőknek és a könyvvizsgálóknak is nagy segítséget jelentett idén tavasszal - hangsúlyozta Izer Norbert, hozzátéve, hogy az éves beszámolók elkészítése, elfogadása, a könyvelési, adózási szakemberekkel történő egyeztetése nemcsak adminisztrációs terhet, de egészségügyi kockázatot is jelentett volna a koronavírus-járvány első szakaszában.



Az államtitkár nyomatékosította, hogy a beszámolót és a bevallásokat elegendő szeptember 30-ig elkészíteni és megküldeni, és az adót megfizetni is eddig az időpontig kell.



Augusztus végéig már 171 ezer társasági adóbevallás érkezett be az adóhivatalhoz. Az adatokból kiolvasható, hogy a cégek többsége egyre adótudatosabb - jelentette ki Izer Norbert.



Jellemzően azok a cégek nyújtották be korábban a bevallást, akiknek visszajárt a társasági adó. Sokan beküldték a bevallásukat, de az adófizetéssel kivárják a szeptember 30-át.Számításaik szerint mintegy 100 milliárd forint marad szeptember 30-ig a cégeknél, ami jelentős anyagi megtakarítás, illetve likviditási könnyebbség, hiszen, ezt összeget már május 31-ig be kellett volna fizetni - részletezte az államtitkár.



Kitért arra is, hogy a beszámoló készítés határidejének meghosszabbítása nemcsak a vállalkozásokra, hanem az egyéb szervezetekre (alapítványok, egyesületek, társasházak, lakásszövetkezetekre), valamint a költségvetési szervezetekre is vonatkozik.



A beszámoló mellett az ötféle bevallást és a transzferár-dokumentációt is elég szeptember végén benyújtani. A határidő halasztás természetesen az öt adófajta későbbi megfizetésére is vonatkozik. Vagyis a cégeknek a társasági adót, a kisvállalati adót, az innovációs járulékot, az energiaellátók jövedelemadóját és a helyi iparűzési adót szeptember 30-ig kell befizetni az államkasszába - idézte fel az államtitkár.



Megjegyezte, hogy a kedvező szabályok az eltérő üzleti éves adózókra is vonatkoznak akkor, ha a beszámoló közzétételi kötelezettségük április 22. és szeptember 30. között esedékes.