Adóügyek

Hárommilliárdos áfacsalás gyanúsítottjait tartóztatták le Pécsen

2020.06.26 15:30 MTI

Üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt elrendelte a Pécsi Járásbíróság két férfi letartóztatását, mert a gyanú szerint élelmiszerek áfájával trükközve több mint 3,4 milliárd forintos kárt okoztak az elmúlt két évben.



A Pécsi Törvényszék pénteki közleménye szerint a két férfi 2018 és 2020 között több céget használt fel arra, hogy élelmiszeripari termékeket - jellemzően cukrot és étolajat - az általános forgalmi adó megfizetése nélkül értékesítsen tovább. Így a termékek árát alacsonyan tudták tartani, ez pedig érdekeltté tette a viszonteladó cégeket, hogy azokat az elkövetők által irányított cégektől szerezzék be.



A gyanúsítottak irányítása alatt álló négy gazdasági társaság az Európai Unióban vásárolt termékek áfájának fizetését kerülte meg úgy, hogy a cégek bevallásaiban valótlan, nagy összegű belföldi termékbeszerzés szerepelt. A trükkel a társaságok a termékeket nagyjából a nettó beszerzési áron vagy minimálisan növelt összegen tudták tovább értékesíteni - immár bruttósítva - a számlázási láncolatban őket követő cégeknek.



A gyanúsítottakat az általuk felhasznált gazdasági társaságokba ugyan sem képviselőként, sem tagként nem jegyezték be, a cégek tevékenységét a háttérből ők irányították a közlemény szerint. A két férfi az elkövetett bűncselekményeivel, egyebek mellett valótlan tartalmú bevallások benyújtásával 3,4 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott.



A Pécsi Törvényszék közleményében kitértek arra, hogy mindkét gyanúsítottnál fennáll a bűnismétlés veszélye, mert szervezetten, több éven keresztül hajtották végre bűncselekményeiket, ezekből tartották fenn magukat.



Az ügyész és az elsőrendű gyanúsított tudomásul vették a bíróság végzését, míg az elsőrendű gyanúsított védője és a másodrendű gyanúsított a védőjével együtt fellebbezést jelentett be ellene, így a határozat nem végleges.