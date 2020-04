NAV: gyorsabban kaphatják vissza az áfát a kkv-k

Koronavírus

2020.04.30 21:30 MTI

A Pénzügyminisztérium kérése alapján a NAV azzal próbál segíteni a jelenleg is működő kis- és középvállalkozásoknak, hogy a visszaigényelt áfát rövidebb idő alatt utalja ki.

A munkavállalók jelentős átcsoportosításával teljesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a gazdaságvédelmi akcióterv szerinti rövidebb áfakiutalási határidőket a kis- és középvállalkozásoknak (kkv) - írta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtöki közleményében.



Megjegyezték, hogy az ellenőrzést és kockázatelemzést végzők átcsoportosításával azt is biztosítják, hogy csak a valós, jogszerűen igényelt összegek kerüljenek vissza a vállalkozásokhoz 30, illetve 20 nap alatt; a visszaélésszerű, költségvetésnek kárt okozó adózókat pedig kiszűrjék a tisztességes igénylők közül.



A Pénzügyminisztérium kérése alapján a NAV azzal próbál segíteni a jelenleg is működő kis- és középvállalkozásoknak, hogy a visszaigényelt áfát rövidebb idő alatt utalja ki. A NAV gyorsasága a jogalkotó szándéka szerint támogatja a vállalkozások likviditását - hangsúlyozták.



Az érintett kkv-k az eddigi 75 nap helyett már 30 nap alatt megkaphatják a visszaigényelt pénzt. Az adózási előéletük alapján megbízhatónak minősített kis- és középvállalkozások pedig még korábban juthatnak az összeghez, 30 napról 20 napra is rövidülhet a kiutalás ideje. Akik a veszélyhelyzet előtt - a tisztességes adófizetők, és a költségvetés kárára - megsértették az adószabályokat, azaz kockázatos adózóknak számítanak, továbbra is csak 75 napon belül kaphatják vissza az áfát - figyelmeztetett a NAV.



A jogosulatlan visszaigénylések kiszűrését és a folyamat gyorsítását a NAV megduplázott ellenőrzési és kockázatelemzési erőforrásokkal segíti, még differenciáltabb, több kockázati paramétert magába foglaló, széles körű kockázatelemzést végez a visszaigénylő adózóknál. Ehhez felhasználja az online adatszolgáltatásokat, amelyek a legfrissebb információkkal szolgálnak a gazdasági eseményekről. Az online számla rendszerből és az ekáer adatokból nemcsak az adózók értékesítései, hanem beszerzéseik, partnerkapcsolataik is nyomon követhetők, és ugyancsak segítik a kockázatelemzést a nemzetközi információcserében érkező adatok - hangsúlyozták.



A járványhelyzet miatt az ellenőrzéseket a NAV elsősorban elektronikusan végzi. Ez mind az adózók, mind a hivatal munkatársai számára biztonságos ügyintézést tesz lehetővé. Az ügyfelek is elektronikusan (ELLUGY nyomtatványon) adják át bizonylataikat ellenőrzésre, csakúgy, mint ahogy a NAV küldi az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvet. A járványhelyzet előtt a NAV 2020 első negyedévében csaknem 10 ezer alkalommal végzett elektronikus módon ellenőrzést - áll a közleményben.