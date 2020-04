Koronavírus

Gyorsabban utalja ki az áfát az adóhivatal

A Pénzügyminisztérium arra kéri az adóhivatalt, hogy segítse a cégek likviditását azzal, hogy a visszajáró áfát rövidebb idő alatt utalja ki. Az intézkedés már a ma benyújtott áfabevallásokban visszakért összegre is érvényes. Az adóhivatal több módon is segíti a vállalkozások tevékenységét, ám határozattan fellép a veszélyhelyzettel visszaélő csalókkal szemben - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert hétfőn.



Az újabb gazdaságvédelmi intézkedés a kis- és közepes vállalkozásokat (kkv) támogatja - jelentette ki az adóügyekért felelős államtitkár. Az érintett kkv-ék az eddigi 75 nap helyett akár 30 nap alatt kaphatják meg a nekik visszajáró pénzt. Az adózási előéletük alapján megbízható cégek pedig még korábban a pénzükhöz juthatnak, esetükben 30 napról 20 napra is rövidülhet a kiutalás időtartama.



A cégek több mint 45 százaléka megbízható, ezért sok kis- és középvállalkozásnak jelenthet érdemi pénzügyi segítséget az, ha 20 napon belül a bankszámlájára kerül a jogosan visszaigényelt áfa összege - ismertette az újabb adóügyi könnyítés részleteit Izer Norbert, megjegyezve, hogy a 20 nap az egyik legrövidebb áfakiutalási határidő az Európai Unióban.



A könnyítés nem érinti azt a mintegy 30 ezer kockázatos adózót, akik a veszélyhelyzetet megelőzően is többször durván - és jellemzően a tisztességes adófizetők, és a költségvetés kárára - sértették meg az adószabályokat. Ők továbbra is 75 napon belül kaphatják csak vissza az áfát - tette hozzá.



Mintegy 360 ezer vállalkozást érint a mai áfabevallási határidő, és azok a kkv-ék, akiknek visszajár az áfa, már a rövidebb kiutalási határidővel számolhatnak - szögezte le az államtitkár.



Izer Norbert elmondta, hogy jelentős összegről van szó. Egy évvel ezelőtt az április 20-ai bevallásban összességében 414 milliárd forintot igényeltek vissza a vállalkozások - ismertette az adatokat az államtitkár. A tárca hasonló nagyságrenddel számol az idén is, ami azt jelenti, hogy az új intézkedés több százmilliárd forint gyors kifizetésével segíti a vállalkozások likviditását. A cégek így könnyebben intézhetik pénzügyeiket, kerülhetik el az anyagi nehézségeket, és aktívabban tudnak részt venni a gazdasági forgalomban is - sorolta az új adóügyi könnyítés előnyeit Izer Norbert.



A járvány elleni védekezés időszakában különösen fontos az, hogy az áfacsalók az államkassza bevételét ne károsítsák - szögezte le az áfa kiutalások jogosságának az ellenőrzése kapcsán az államtitkár. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal azonnal kiszűri azokat, akik a veszélyhelyzettel visszaélve, jogosulatlanul igényelnék vissza az áfát - hangsúlyozta Izer Norbert.



Az újabb adóügyi könnyítés jelentős és gyors pénzügyi segítséget hoz az érintetteknek, az adóhivatal online eszközei, illetve a nagy szakértelemmel és tapasztalattal bíró ellenőrei pedig biztosítják a költségvetési bevételek védelmét - összegezte az intézkedés lényegét az államtitkár.