Adóügyek

Áprilistól új verzióra vált az online számla rendszer

A NAV az adatszolgáltatás 2.0-ás verzióját a számlázó program fejlesztőinek javaslatait is figyelembe véve készítette el, a véglegesítést több hónapos tesztidőszak előzte meg. 2020.03.12 17:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Április 1-jétől az online számla rendszer új verzióra vált, ettől az időponttól a vállalkozások kizárólag a 2.0-ás XSD-verzióval küldhetik be számlaadataikat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).



Az adóhatóság csütörtöki közleménye szerint az új verzió már fut, de alkalmazása még nem kötelező, március végéig használható az 1.1-es XSD-séma is.



A NAV az adatszolgáltatás 2.0-ás verzióját a számlázó program fejlesztőinek javaslatait is figyelembe véve készítette el, a véglegesítést több hónapos tesztidőszak előzte meg.



A gazdálkodók számára a váltás nem jár az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése terén gyakorlati változással, kizárólag a számlázóprogramjukat kell felkészíteni. A számlázó szoftver átállításának technikai lépéseiről az alkalmazott program fejlesztőjénél érdemes tájékozódni - közölték.



A 2.0-ás XSD-verzióra átállással egyidejűleg módosult az online számla rendszer számlaadat-lekérdező és adózólekérdező szolgáltatása is, ami újabb lehetőségeket biztosít az adatok hasznosítására és tovább egyszerűsíti az adminisztrációt.



Az online számla rendszerrel kapcsolatos aktuális információk, változások és fejlesztői tudnivalók a közlemény szerint elérhetők a rendszer internetes oldalán.