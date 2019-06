NAV

Külföldi nyaralást tervez? Ezekre a szabályokra figyeljen

A külföldi utazásokhoz kapcsolódó szabályokra, egyebek mellett az engedélyköteles árukra, a gyógyszerkivitelre vagy a kutyák, macskák utaztatásához szükséges feltételekre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.



A folyamatos gyógyszeres kezelés alatt állók csak a kezelőorvosuk által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaik során, erről érdemes a háziorvostól igazolást kérni.



Az 50 évnél régebbi kulturális javak, például az 50 ezer forintot meghaladó értékű festmények, más képzőművészeti alkotások, antik könyvek kivitele szintén csak engedéllyel lehetséges.



Házikedvenc az EU-n belül kizárólag a lakóhely szerint illetékes állatorvos által kiállított állatútlevéllel kísérheti el gazdáját a külföldi utazásra.



Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok, azok egyedei, azok részei, valamint a belőlük készült termékek behozatala és kivitele mind az unióban, mind harmadik országokban alapvetően tilos. Egyes, ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknőspáncél, vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság és akár hároméves szabadságvesztés is kiszabható - emelte ki a NAV.

Az EU-n belül jövedéki terméket - alkohol, cigaretta, üzemanyag - magánszemélyként, nem gazdasági célra adómentesen lehet szállítani. Már kereskedelmi mennyiségnek számít 800 szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör, vagy 90 liter bor, pezsgő. Behozható és kivihető a gépjárművek és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyag, továbbá kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag.



Az unión kívülről Magyarországra 17 éves kor felett légi úton 200 szál, egyéb módon 40 szál cigaretta, 16 liter sör vagy 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, egyéb módon 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómentesen, 15 év alatti utasoknál 150 euró ez az értékhatár.



Harmadik országba történő utazáskor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani, ezekről a magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni.



Minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 ezer euró vagy ennél több készpénz, illetve ennek megfelelő összértékű készpénz-helyettesítő eszköz - értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk - van, köteles ezt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép.



Általános forgalmi adó alól mentes a külföldi utas által vásárolt termék, ha azt személyi vagy útipoggyászának részeként az unió területéről kiviszi.



További információk a NAV internetes oldalán találhatók, de a kérdésekre a 1819 NAV Infóvonalon is választ kaphat.