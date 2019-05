Adóügyek

Deloitte: ha nem teljesült, sztornózható a számla, és nem kell áfát fizetni

A bizonyítás szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a teljesítés hiányát a számlakibocsátó maga, vagy az adóhatóság tárta fel a számlabefogadónál végzett vizsgálat során. 2019.05.02 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kúria legutóbbi döntése értelmében sztornózható a számla, és nem kell általános forgalmi adót (áfa) fizetni, ha az adóhatóság szerint a számla teljesítése nem történt meg - hívja fel a figyelmet a Deloitte.



A tanácsadó cég szerint ez előrelépés az eddigi adóhatósági gyakorlathoz képest: korábban akkor is megkövetelték a számlán feltüntetett áfa befizetését, ha az adóhatóság szerint a számlát nem is teljesítették.



Az elmúlt években sok esetben előfordult, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a vállalkozásoknál végzett ellenőrzési eljárásban azt állapította meg, hogy a kiszámlázott gazdasági esemény, ügylet megtörténte nem igazolható. Ezekben az esetekben a NAV megtagadta a számlában szereplő áfa levonását a számlát befogadó vállalkozásnál. Ez túladóztatáshoz vezetett, mert miközben a számlát kibocsátó vállalkozás befizette az áfát a számla után, a számlát befogadó vállalkozás mégsem igényelhette vissza.



A Kúria értelmezése szerint a teljesítés elmaradása esetén az adófizetési kötelezettség alól abban az esetben is mentesülhet a számlakibocsátó, ha az adóhatóság ellenőrzése alapján válik bizonyítottá, hogy nem történt teljesítés, és ezzel összefüggésben gondoskodik a számla érvénytelenítéséről. A bizonyítás szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a teljesítés hiányát a számlakibocsátó maga, vagy az adóhatóság tárta fel a számlabefogadónál végzett vizsgálat során - mutat rá Schütt Attila, a Deloitte adóosztályának menedzsere.



A szakértő szerint a Kúria döntése előrelépés abból a szempontból is, hogy mostantól egyértelmű, hogy a számla sztornózására, helyesbítésére a NAV-val szembeni jogorvoslati eljárás lefolytatása után is lehetőség van.