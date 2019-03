Szja

Már nem kérhetők postán az adóbevallási tervezetek

Már nem kérhetők postán az adóbevallási tervezetek, éjfélkor ugyanis lejárt a határidő - mondta Kiss Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adószakmai szóvivője az M1 aktuális csatornán kedden.



Hozzátette: azok az adózók, akiknek nincs ügyfélkapujuk most már csak személyesen kérhetik a bevallási tervezetüket a NAV ügyfélszolgálatain.



Kiemelte: a NAV hétfő reggeli adatai szerint 350 ezren már megnézték, és ügyfélkapus azonosítás után 112 ezren elfogadták a tervezetüket a vámhivatal honlapján. Csaknem ötvenezren már adójuk egy százalékáról is rendelkeztek - jegyezte meg.



Az adóhatóság az idei évtől mindenkinek - akiről a NAV munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik - készít bevallási tervezetet, tehát az egyéni vállalkozóknak is - hangsúlyozta.



Elmondta: a munkavállalók tervezete május 20-án automatikusan szja-bevallássá válik. Ezzel szemben az egyéni vállalkozóknak, az őstermelői és áfás magánszemélyeknek nem válik automatikusan a tervezet bevallássá, ők csak egyfajta visszamutatást kapnak a NAV rendszeréből, ezt kiegészítve kell beadni a bevallásokat - magyarázta Kiss Péter András.



A műsorban elhangzott, hogy 2019-ben a NAV csaknem 5,6 millió szja-adóbevallási tervezetet készített el, ez félmillióval több mint tavaly; az egyéni vállalkozóknak készült adóbevallási tervezetek pedig több mint 350 ezer vállalkozónak könnyíti meg a bevallás elkészítését.