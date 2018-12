Adóügyek

Már csak idén lehet az evát választani

Azok, akik idén az eva hatálya alá tartoztak, de jövőre már nem akarnak evások lenni, ugyancsak december 20-ig jelezhetik ezt a 18T103 számú, illetve a 18T203 számú adatbejelentő lapon. 2018.12.14 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) idén választható utoljára, december 20-ig, az adóhatósághoz történő bejelentéssel, azt követően az áttérésre már nem lesz lehetőség. Azoknak, akik idén is az eva hatálya alá tartoztak, nem kell bejelentkezésüket megújítaniuk.



Az Eva törvény hatálya alá 2019-re az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a közkereseti társaságok, a betéti társaságok, a kft.-k, a szövetkezetek és a lakásszövetkezetek, az erdőbirtokossági társulatok, a végrehajtói irodák, az ügyvédi irodák és a közjegyzői irodák, valamint a szabadalmi ügyvivői irodák jelentkezhetnek be december 20-ig, ha megfelelnek a törvényi feltételeknek.



Az egyéni vállalkozóknak a bejelentéshez a 18T103 számú, a társas vállalkozásoknak pedig a 18T203 számú adatbejelentő lap áll rendelkezésükre, amelyeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Az egyéni vállalkozók a 2019-es első járulékbevallásban nyilatkozhatnak arról is, hogy a nyugdíjjárulékot, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat, valamint a munkaerőpiaci járulékot - a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében - a minimálbér másfélszeresét meghaladó járulékalap után fizetik meg.



Amennyiben az adózó megfelel az Eva törvényben foglalt valamennyi feltételnek, adószáma kilencedik számjegye (áfa kód) 3-as értéket kap, amiről törzsadatainak ügyfélkapu használatával történő lekérdezésével értesülhet, ellenkező esetben határozatot kap az elutasításról.



Azok, akik idén az eva hatálya alá tartoztak, de jövőre már nem akarnak evások lenni, ugyancsak december 20-ig jelezhetik ezt a 18T103 számú, illetve a 18T203 számú adatbejelentő lapon, amit írásban vissza is vonhatnak december 20-ig. Akik már nem felelnek meg az Eva törvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozásuk van, december 20-ig kötelesek ezt bejelenteni. Az eva hatálya alól kijelentkező adózókat eva alanyiságuk megszűnéséről levélben tájékoztatja a NAV.