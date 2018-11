Adóügyek

Fesztiválszervező csoporttal szemben nyomoznak költségvetési csalás és pénzmosás miatt

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe - közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint egy fesztiválszervező csoport a jegyértékesítéshez ciprusi cégeket használt, és a bevétel egy részét egy szlovák társasághoz utalta. Onnan a pénzt felvették, illetve továbbutalták más szlovák bankszámlára. A költségvetésnek okozott kár meghaladja a 360 millió forintot, és mintegy 2,7 milliárd forint a pénzmosással érintett összeg.



A NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói már lefoglaltak, illetve zároltak magyar és külföldi bankszámlákat, 60 millió forint készpénzt és egy nagy értékű BMW-t. A nyomozás további szakaszában, nemzetközi segítséggel, sikerült egy 420 millió forintot érő szlovák szállodát is zár alá venni. Ugyancsak zár alá került egy magyarországi ingatlan, ami 210 millió forintot ér. Ezzel összesen 1 milliárd 188 millió forint vagyon biztosítja a kár megtérülését - olvasható az adóhatóság közleményében.