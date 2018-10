PM-államtitkár

Több mint 600 ezer kisvállalkozót érinthet az áfamentesség határának emelése

A katát választóknak érdemes megfontolni az alanyi mentességet is, hiszen így már ténylegesen minimálisra csökken az adminisztráció. 2018.10.20

Több mint 600 ezer kisvállalkozó adózónak jelenthet könnyebbséget, hogy az alanyi áfamentesség jelenleg nyolcmillió forintos felső határa jövőre tizenkétmillió forintra nő - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a tárca sajtótájékoztatóján, pénteken Budapesten.



Hozzátette, hogy a megemelt összeghatár megegyezik a kisadózó vállalkozások (a katával adózók) bevételi határával.



Az alanyi adómentes vállalkozásnak - fő szabály szerint - nem kell áfát felszámítania és fizetnie, sőt még áfa bevallást sem kell benyújtania. A katát választóknak érdemes megfontolni az alanyi mentességet is, hiszen így már ténylegesen minimálisra csökken az adminisztráció.



A PM államtitkára jelezte: a törvényjavaslat meghatározza, hogy elhúzódó projektek esetében milyen új építésű lakóingatlanokra alkalmazható 2020. január 1-jét követően is a kedvezményes, 5 százalékos mértékű lakásáfa. Ehhez a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges okiratot 2019. december 31-ig be kell nyújtani. Emellett a jövő év végéig a lakóingatlan szerkezetkész állapotú kell, hogy legyen, erről az ingatlan értékesítőjének egy formanyomtatványon nyilatkoznia kell a NAV-nak.



Izer Norbert az üzleti és magáncélra is használt személygépkocsik áfabevallásával kapcsolatban elmondta: jövőre a bejövő számlák áfa tartalmának 50 százaléka külön útnyilvántartás vezetése nélkül is levonható lesz. Azaz a használatot megosztó autók után az esedékes bérleti vagy lízingdíj áfatartalmának a felét automatikusan lehet majd levonni a javaslatcsomag elfogadását követően. Ebben az esetben tehát mentesülnek majd a cégek a szigorú útnyilvántartás vezetése alól.



A Pénzügyminisztérium közleménye arra is kitért, hogy jövőre többek között a kétgyermekes családok adókedvezménye havi ötezer forinttal emelkedik, az UHT és az ESL tej áfája a legalacsonyabb mértékű - öt százalékos - lesz.