Bűnügy-csalás

Elrendelték a mórahalmi Mini Hungary Park ügyében őrizetbe vett férfi bűnügyi felügyeletét

hirdetés

Egy hónapra elrendelte a Szegedi Járásbíróság pénteken annak a férfinak a saját lakhelyére szóló bűnügyi felügyeletét, akit a mórahalmi Mini Hungary Park ügyében vettek őrizetbe - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője az MTI-vel.



Serfőző Katalin elmondta, a bíróság döntött arról is, hogy a férfi nem léphet kapcsolatba az ügy más gyanúsítottjaival.



Az ügyészség - amely a nyomozás meghiúsítása és a bűnismétlés veszélye miatt a férfi letartóztatására tett indítványt - fellebbezett a döntés ellen - tudatta a helyettes szóvivő.



A történelmi Magyarország építészeti szimbólumait, történeti emlékeit maketteken bemutató Mini Hungary Park ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt indult nyomozás. A gyanú szerint a terheltek egymással összejátszva mintegy 550 millió forint kárt próbáltak meg okozni az uniós és a magyar költségvetésnek a park kivitelezése során.



A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2013 májusa és 2014 júniusa között az elkészült makettek darabszámáról és a projekt készültségi fokáról valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be a regionális fejlesztési ügynökségnek. Így el nem végzett munkákra és be nem szerzett dolgokra is kérték a támogatások kifizetését és a már kifizetett támogatások elszámolását.



Az állami és az uniós költségvetést ténylegesen 436 millió forint vagyoni hátrány érte, ebből a végrehajtási eljárás során mintegy 50 millió forint térült meg, mivel az utolsó záró kifizetési csomagot a támogató nem fogadta el és az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok miatt 2015 februárjában elállt a szerződéstől, az addig kifizetett összeg visszafizetésére kötelezve a beruházót.



Júniusban három férfi, a beruházó cég, illetve az azzal vállalkozási szerződésben álló vállalkozás ügyvezetője, valamint a projekt műszaki ellenőre ellen indult eljárás.



Az ügyészség szerint az őrizetbe vett újabb gyanúsított a beruházó és a kivitelező cégben is tulajdonos volt, ténylegesen ő irányította az ügyben érintett többi gyanúsítottat, utasításokat adott valótlan tartalmú teljesítési igazolások kiállítására, valamint a projekt készre jelentésére. A gyanú szerint a férfi utasítására valótlan okiratokkal lefedve részben a projekttől eltérő célra használták fel az állami támogatás összegét.