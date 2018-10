Iron Corporation Kft.

Végrehajtást indított Hosszú Katinka cége ellen a NAV

Hosszú Katinka nem egyedül érdekelt a cégben: a társa a volt férje és edzője, Shane Tusup, aki a mai napig tulajdonos a vállalkozásban.

Az aktuális cégnyilvántartás szerint szeptember 27-én végrehajtást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó és Vámigazgatósága Hátralékkezelési osztálya az Iron Corporation Kft.-vel szemben – írja a Menedzsment Fórum. Ez a cég Hosszú Katinka olimpiai, világ- és Európa-bajnoké.



Az eljárás elindításának oka nem derül ki a papírokból, de általában az adókötelezettségek teljesítésének elmaradása, a határidő elmulasztása miatt kerül sor a végrehajtás elrendelésére. Az esetleges tartozás rendezése vélhetően nem okoz gondot a tegnap zárult budapesti Világkupán is sikeresen szereplő sportoló vállalkozásának.



Hosszú Katinka nem egyedül érdekelt a cégben: a társa a volt férje és edzője, Shane Tusup, aki a mai napig tulajdonos a vállalkozásban.



A tájékozódást megnehezíti, hogy a mai napig nem került be a cégnyilvántartásokba az Iron Corporation Kft. 2017-es beszámolója, pedig a májusi leadási határidő már rég letelt. A legutolsó lezárt év a 2016-os, akkor közel 90 millió forint nettó értékesítési árbevételt és 12 milliós adózás előtti eredményt értek el. Shane Tusup a mai napig tulajdonos a cégben, vélhetően a vagyonmegosztási per végére ez az állapot megváltozik.