Adózás

Nem lenne szerencsés a digitális adó kivetése

2018.09.21 MTI

Az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.) valamint a müncheni és felső-bajorországi kereskedelmi és iparkamara (IHK für München und Oberbayern) közös tanulmányának megállapításait kommentálva Clemens Fuest, az ifo igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében annak a véleményének adott hangot, hogy "komoly problémákat okozna és negatív következményekkel járna" a digitális adó bevezetése az Európai Unióban.



A digitális gazdaságra kivetett külön teher erősen fékezné a szektor fejlődését - fejtette ki az ifo igazgatója, hozzátéve, hogy az adó kivetése a kereskedelmi ellentéteket is csak tovább mélyítené. "Az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett digitális szolgáltatásokat nyújtó vállalatok vámtételként érzékelnék az adót, ami csak tovább mélyítené a kereskedelmi ellentéteket" - fogalmazott.



"Az, hogy digitális szolgáltatásokat adnak el amerikai vállalatok Európában még nem jelenti azt, hogy jövedelemadót is itt kellene fizetniük utána. A jelenleg érvényes nemzetközi adószabályok szerint ugyanis adót a termékek előállítása, nem pedig értékesítése helyén kell fizetni" - mutatott rá, hozzátéve, hogy a multinacionális cégek adóelkerülési gyakorlata valóban problémát jelent, ez azonban nem korlátozódik a digitális gazdaságra.



"Az adó kivetésére tett uniós javaslat egyáltalán nem meggyőző" - jelentette ki Peter Kammerer, a tanulmány elkészítésében közreműködő kamara, az IHK für München und Oberbayern igazgatóhelyettese. "A forgalom megadóztatása csak megbolygatná a működő rendszert és az európai termékek adójának megemelésére késztetné kereskedelmi partnereinket" - figyelmeztetett, hozzátéve, hogy Bajorország exportjának negyven százaléka az Európai Unión kívüli országokba irányul.



Az Európai Bizottság (EB) az idén márciusban mutatta be javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására. Az EB becslése szerint 3 százalékos adó esetén évente mintegy ötmilliárd euró adóbevétel keletkezne az EU-ban. Az adót a felhasználók tartózkodási helye szerinti uniós tagállam szedné be. Az EB hosszú távú megoldásként megreformálná a digitális tevékenységekre vonatkozó társasági adóval kapcsolatos szabályokat, hogy a tagországok megadóztassák a területükön képződő nyereséget, még akkor is, ha a vállalkozás ott fizikailag nincs jelen.