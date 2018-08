Kormány

Hatályba lépett a bevándorlási különadó

hirdetés

Hatályba léptek a bevándorlási különadó rendelkezései, amelyeket a kormány Magyarország védelme érdekében hozott a határkerítés, a megerősített határvédelem és a jogi határzár mellett - közölte a Pénzügyminisztérium szombaton az MTI-vel.



A tárca közleményében kifejti, a bevándorlási különadót a bevándorlást segítő tevékenység támogatása után kell fizetni. Az első - augusztusról szóló - bevallást szeptember 15-ig kell benyújtani, és a 25 százalékos mértékű adót is eddig az időpontig kell megfizetni.



A minisztérium tájékoztatása alapján annak a szervezetnek, amelyiknek nincs adószáma, de bevándorlási adóköteles tevékenységet folytat, be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). Példaként említik, ha egy, az adóhatóság nyilvántartásában nem szereplő külföldi szervezet már ma támogatást nyújt egy belföldi szervezetnek, akkor már most rendelkeznie kell adószámmal.



A bevándorlási különadót elsősorban annak a szervezetnek kell megfizetnie, amelyik a támogatást nyújtja, kötelezettsége teljesítéséről pedig tájékoztatnia kell a támogatottat is. A Pénzügyminisztérium szerint, amennyiben ez a nyilatkozattétel elmarad, akkor a támogatott, vagyis a bevándorlást segítő tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet válik adóalannyá. Ebben az esetben a támogatás felhasználását követő hónap tizenötödik napjáig kell az adót megállapítania, bevallania és megfizetnie.



A támogatónak az anyagi támogatás - például az átutalt pénzösszeg, az átadott ingóság - összege, értéke után kell megfizetnie az adót, ha pedig a támogatott válik adóalannyá, akkor a terhet a bevándorlást segítő tevékenység költsége után kell kiszámítani. Az adó mértéke mindkét esetben 25 százalék.



A minisztérium adatai alapján a magyar költségvetésnek sokba kerül, hogy az országnak folyamatosan védekeznie kell az illegális migráció és annak következményei ellen. A törvényhozás ezért döntött úgy, hogy azok a szervezetek, amelyek az illegális migrációt segítik, bevándorlási különadó formájában járuljanak hozzá a közös terhek viseléséhez - fejtik ki.



A tárca emellett megjegyzi, az új adófajta legfontosabb célja nem az adóbevételek növelése, hanem a tevékenység visszaszorítása. Mindazonáltal a különadóból származó összes bevétel címkézett bevétel, azaz kizárólag határvédelmi feladatok ellátására használható fel - teszik hozzá.