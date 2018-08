Adózás

NAV: az adózón múlik, hogy megbírságolja-e a hatóság

Augusztustól az adózó magatartásán múlik, kap-e bírságot a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az elmulasztott, késedelmes vagy hibás online számlaadat-szolgáltatás miatt; ha minden tőle telhetőt megtett az adatszolgáltatás teljesítése érdekében, akár mentesülhet is a szankció alól - hívta fel a figyelmet az adóhatóság pénteken.



A közleményben felidézik: a július 1-jétől bevezetett online számlaadat-szolgáltatásnál a Pénzügyminisztérium és a NAV július végéig biztosított szankciómentességet, ha az adózó regisztrált az online számla rendszerben és az adatszolgáltatást utólag, de legkésőbb a hónap végéig teljesítette.



A szankciómentes időszak lejártával az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése mulasztási bírságot vonhat maga után. A bírság felső határa magánszemély esetén 200 ezer forint, egyéb adózó esetén 500 ezer forint számlánként.



Ha a számlák adatainak online beküldése továbbra sem biztosított, az adóhatóság azt vizsgálja, hogy az adózó megtett-e minden tőle telhetőt a felkészülés és az adatszolgáltatás teljesítése érdekében, például regisztrált-e az online számla rendszerben, megindította-e a szükséges fejlesztéseket és azok folyamatban vannak-e. A NAV a mulasztás szankcionálásáról a körülmények mérlegelése után dönt.



A mulasztási bírság összegét az adózási érdeksérelemmel arányosan határozzák meg. A jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy ha az adózó minden tőle telhetőt megtett, a NAV akár el is tekinthet a szankcionálástól - áll a közleményben.