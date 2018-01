NAV

75 hektoliter szennyezett alkohol kerülhetett volna a piacra

Akár 75 hektoliter alkoholos ital is piacra kerülhetett volna abból a pancsolt alapanyagból, amit Polgáron találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói. 2018.01.30 13:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tömény szeszt egy garázsban fejtették tartályokba ketten a rajtaütéskor - közölte a NAV észak-magyarországi sajtóreferense kedden az MTI-vel.



Kovács Dorina tájékoztatása szerint minden bizonnyal az Észak-magyarországi régió egyik legnagyobb illegális szeszforgalmazóját iktatták ki a NAV pénzügyi nyomozói.



A 12 helyszínt érintő nyomozás és a házkutatások eredményeként kiderült, hogy az elkövetők házilag pancsolt szesszel kereskednek több megyében is. A nyomozással egy időben a NAV pénzügyőrei jövedéki ellenőrzéseket is végeztek.



A helyszínen a NAV szakértői intézetének mobillaborja kimutatta, hogy a szesz szennyezett, emberi fogyasztásra alkalmatlan. A 95 százalékos szeszen kívül színező és ízesítő anyagokat, illetve szűrő- és szivattyú-berendezéseket is találtak. Ezekkel a gépekkel a 30 hektoliter alapanyagból több mint kétszeres mennyiségű alkoholos italt lehetett volna előállítani.



A nyomozók megtalálták a füzetekben vezetett eladási listákat, amelyekből kiderült, hova kerülhettek a házi gyártású italok. A vevők kiléte, az eladott mennyiség elemzése még nem zárult le - jelezte Kovács Dorina.



Hozzátette: a NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának miskolci nyomozói költségvetési csalás és orgazdaság gyanúja miatt folytatnak nyomozást. A tetten ért elkövetőket gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. Egyikük előzetes letartóztatását, másikuk házi őrizetét rendelte el a Debreceni Járásbíróság.



A jövedéki bírság mellett a bűncselekmény elkövetése miatt akár öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható az ügyben.