Adóügy

Egymillióval több szja-bevallási tervezetet készít idén a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a tavalyi mintegy 4 millióhoz képest idén egymillióval több szja-bevallási tervezetet készít - közölte az adóhatóság csütörtökön az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint a nyilvántartásában szereplő adatok alapján a mezőgazdasági őstermelőknek és az általános forgalmi adó (áfa) fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is összeállítanak egy tervezetet, amely nem válik automatikusan bevallássá, így azt ki kell egészíteni az önálló tevékenységből származó, illetve őstermelői bevételekkel, költségekkel.



Kiemelték, ha a tervezetet nem egészítik ki, és nem módosítják a szja-bevallás benyújtási határidejéig, május 22-ig, akkor az nem válik érvényes személyijövedelemadó-bevallássá.



Ha a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele a 600 ezer forintot nem haladta meg és nem volt más adóköteles jövedelme, akkor bevallást sem kell benyújtania - tették hozzá.



A tervezetek március 15-től elektronikusan elérhetők az Ügyfélkapun, amelyhez hozzáférést március 19-ig lehet igényelni.



A NAV felhívta a figyelmet arra is, hogy aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a NAV honlapjáról letöltheti, illetve az ügyfélszolgálatokon beszerezheti a nyomtatványt, valamint a bevallás elkészíthető a webes kitöltő felületen is, amely elérhető a NAV honlapjáról, illetve a kormányzati portálról.