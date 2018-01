Adóügyek

Győzike feljelenti az adóhatóságot

Továbbra is zár alatt tartja a NAV azt a közel 200 millió forintot, amit Győzike adócsalási ügyében foglaltak le, pedig a pénz visszajárna. 2018.01.25 07:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tavaly húsvétkor gyanúsította meg ötvenmilliós adócsalással Gáspár Győzőt a NAV. A nyomozók szerin a showman nem fizette be az áfát külföldről behozott és Magyarországon értékesített autók után. Győzike a kezdetektől fogva tagadja a vádakat, de ez persze nem akadályozta meg az adóhatóságot, hogy komoly értékeket foglaljanak le a Gáspár-családtól.

A legnagyobb fogás 194 millió forint készpénz volt, mely egy budapesti bankfiók széfjében pihent. Győzike szerint ez idősebb lánya, Evelin pénze, és a NAV-nak semmi köze hozzá. A lassan haladó ügyben ráadásul újra is kell kezdeni az elsőfokú eljárást a nyomozók hibája miatt. Bíróság mondta ki, hogy Győzikének visszajár minden lefoglalt ingósága, ám a NAV a mai napig nem adott vissza semmit.



Gáspár Győző megunta a hatóság tétlenségét, és ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. "Egyszerűen elég volt! Lejáratnak bennünket" - mondta a showman a Blikknek. "Eltelt majdnem tíz hónap, és senki nem mond semmit. Szerintem itt már nem a pénzzel, hanem a személyemmel van baj. Rúgnak folyamatosan, amíg meg nem döglök. Ez a két gyerekem pénze, a nagyobbik, Evelin ebből fizetné az iskolát is. Most miből fizesse?" - kérdezte feldúltan Gáspár.



A család ügyvédje szerint azonban kezdenek kifogyni a lehetőségekből, bár még Evelin is tehet feljelentést károkozás miatt.