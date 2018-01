Adóügy

Már elérhető az e-szja számos szolgáltatása

Idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön kérés nélkül már az őstermelőknek, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek és a korábbi években munkáltatói adómegállapítást választóknak is elkészíti az szja-bevallás tervezetét, hétfőtől már az e-szja webes kitöltő felülete is elérhető a NAV honlapjáról - tájékoztatta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.



Az egyéni vállalkozóknak is segít az adóhivatal, az e-szja webes kitöltő felületének használatával az egyéni vállalkozók gyorsabban és egyszerűbben tölthetik ki szja-bevallásukat - ismertette. Megjegyezte azt is, január 8-tól már bárki beküldheti elektronikusan az szja 1+1 százalékos nyilatkozatát.



Az államtitkár elmondta, hogy a NAV a változásokról, a teendőkről és a fontos határidőkről januárban valamennyi magánszemélynek tájékoztató levelet küld. Akiknek van ügyfélkapus regisztrációja, azoknak az értesítési tárhelyükre, míg az ügyfélkapuval nem rendelkezőknek a posta kézbesíti - január 31-ig - a személyre szabott értesítő levelet.



Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők a tervezetet március 15-étől megnézhetik, jóváhagyhatják és akár módosíthatják is a webes felületen. Ügyfélkapu-regisztráció hiányában március 19-éig SMS-ben, a hivatal honlapjáról elérhető űrlapon, formanyomtatványon, levélben, személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a NAV Infóvonalon a 1819-es telefonszámon is kérhető a tervezet postázása.



Azok, akik továbbra is a "régi" ÁNYK programmal szeretnék elkészíteni szja-bevallásukat, ugyancsak január 8-ától tölthetik azt le a NAV honlapjáról. A "hagyományos" papíralapú bevallási nyomtatvány az ügyfélszolgálatokon beszerezhető - jegyezte meg.



Az egyéni vállalkozók szja-bevallásának benyújtási határideje február 26. Az egyéni vállalkozói tevékenységet nem végző magánszemélyeknek - a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésére kötelezettek is - a bevallást május 22-éig kell benyújtaniuk.