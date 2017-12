Ellenőrzés

Folytatja az adóhivatal és a pártok ellenőrzését jövőre az ÁSZ

Átadta az Országgyűlésnek az Állami Számvevőszék a jövő év első félévi ellenőrzési tervét, amelyből kiderül, hogy az ellenőrző tevékenységet végző szervezetek - az adóhivatal és az államkincstár -vizsgálatát, illetve a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok és alapítványok gazdálkodásának ellenőrzését is folytatják - tájékoztatta az MTI-t az ÁSZ pénteken.



Az ÁSZ közleményéből kiderül: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal esetében egyebek mellett a társasági adóval kapcsolatos tevékenységek kerülnek értékelésre.



A Magyar Államkincstár gazdálkodásának ellenőrzése során a számvevők azt mérik fel, hogy a szervezet az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások kontrollját megfelelően végezte-e.



Az ÁSZ ellenőrzi a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolását és az időközi választásokra fordított pénzeszközök felhasználását.



A következő félévben az ÁSZ megkezdi a sürgősségi betegellátás rendszerének ellenőrzését, illetve vizsgálat alá vonja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Magyar Villamos Művek Zrt. működését, gazdálkodását is.



A számvevőszék tájékoztatása szerint megkezdik a közoktatás ellenőrzési rendszerének értékelését is.



Amennyiben elkészül a 2019-es költségvetés tervezete az első félévben, arról is véleményt fogalmaznak meg - közölte az ÁSZ.