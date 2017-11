Visszaélés

Mall.hu: késhetnek a megrendelések, de nem állt le a webáruház

A késésben érintett vásárlókat értesítették és folyamatosan fogadják az új megrendeléseket, amelyeket a vállalatcsoport központi, csehországi raktárából teljesítik, házhoz szállítással, a személyes átvételre azonban egyelőre nincs lehetőség - közölte a vállalat. Hozzátették, hogy a Mall.hu készül a Black Friday akciókra is.



A fennakadások nem érintik a garanciához és elálláshoz kapcsolódó jogokat, a vételárat és a szállítási költséget visszafizetik, ha a késedelem miatt a vevő eláll a vásárlástól, de a visszautalás a szokásosnál tovább tarthat - írták.



Szerkesztőségünkhőz eljuttatott levelükben azt írták: továbbra is mindenben együttműködnek a hatóságokkal azért, hogy a nyomozást a lehető leghamarabb megnyugtatóan lezárhassák.



"Minden rendelkezésünkre álló jogi eszközt igénybe veszünk azért, hogy mielőbb visszaállítsuk a magyarországi raktárunk normál működését és a megrendelt árukat kiszállítsuk".



A Mall.hu kedden jelentette be, hogy telephelyét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a nyomozó iroda munkatársai ellenőrzik, ezért a megrendeléseket nem tudják teljesíteni. Az akcióról kiadott tájékoztatásban szerdán közölték, hogy raktárkészletüket a hatóságok egy országos akció keretében vizsgálták, de a Mall.hu semmilyen büntetőügyben nem érintett.



A NAV szerdai közleménye szerint az országos, kétszázharmic helyszínen indított akció során leleplezett bűnszervezet 4,5 milliárd forint adót igényelt vissza jogtalanul olyan áruk után, amelyeket többek között webáruházaknak adtak el.