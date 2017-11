Árverezés

Kalapács alá kerülnek Gáspár Győző bútorai

A showman adótartozása miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) viszi a konyhabútort, az ülőgarnitúrát, de még a méregdrága jakuzzit is. 2017.11.14 17:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának folyószámla-kezelési és végrehajtási igazgatóhelyettese ingóárverést írt ki Győzike ellen, ugyanis adóssága miatt elindult a végrehajtás.



December 7-én délelőtt bárki licitálhat a Gáspár család bútoraira - nagyjából 10 millió forint értékben. Lefoglalják a fehér konyhabútort, a beépített elektromos sütővel, főzőlappal, hűtővel, mikrohullámú sütővel együtt, a becsértéke mindennek 1,5 millió forint, s csak egyben vásárolható meg. Ezenfelül két ülőgarnitúrát is behajtanak az adósság fejében, a hétszemélyes bőrkanapét félmillió forintért bocsátják vásárra, egy másikat a hozzá tartozó fotellel viszont csupán 250 ezer forintért. A bárszekrény ára 800 ezer forintról indul, míg a dupla fürdőteres jakuzzinak 7 millió forint az ára. A licitáló mindezt a Romantic frontemberének otthonában nézheti meg, ugyanis a NAV ott tartja az árverést a Blikk információja szerint.



A showman elárulta, szinte már maga sem érti, mi történik körülötte. "A lakás és a benne lévő bútorok nem is a miénk, hanem Eveliné, mi csak használhatjuk. Én már nem értem, hogy mit akarnak tőlünk, ennél jobban nem lehet már minket megalázni. Ha elveszik a bútorainkat, akkor mi majd visszaszerezzük a bíróságon" - magyarázta Győzike.



A Blikk elérte Győzi ügyvédjét, dr. Szilágyi Rolandot, aki az alábbi megállításokat tette az üggyel kapcsolatban. "Amit most próbálnak behajtani ügyfelemen, az közigazgatási eljárásban történik, 40 millió forintnyi adósság miatt. Bár fellebbeztünk a Kúriánál, a NAV ennek ellenére árverést hirdet, s szeretné pénzzé tenni Gáspár Evelin tulajdonát, ugyanis övé az ingatlan, amelyben a szülei élnek, az összes ingósággal együtt. A NAV-nak a Kúria döntésére kellene várnia, ugyanis ha felmentik ügyfelemet, akkor mindent vissza kell szolgáltat­niuk. Korábban 11 kiló aranyat foglaltak le mintegy 40 millió forint értékben, természetesen azt is vissza kell adniuk" - magyarázta az ügyvéd. Gáspárék a vagyonosodási eljárás miatt a legfelsőbb bírósághoz fordultak.