Varga Mihály

Jövőre 40 milliárd forinttal marad több a vállalkozásoknál

Két és fél százalékponttal csökkennek a vállalkozásokat érintő közterhek, amennyiben az Országgyűlés megszavazza Varga Mihály kedden benyújtott törvényjavaslatát; a nemzetgazdasági miniszter az MTI-nek elmondta: beváltotta a reményeket a tavaly aláírt novemberi hatéves bérmegállapodás, ezért indítványa értelmében jövő januártól 2 helyett 2,5 százalékponttal lesznek kisebbek a munkáltatói adók.



Varga Mihály emlékeztetett: az adócsökkentést is tartalmazó egyezséget azért kötötte meg a kormány 2016 novemberében a munkáltatók és a munkavállalók képviselőivel, hogy Magyarországon véget érjen az alacsony bérek korszaka. A megállapodás értelmében 2018. január 1-jével húsz százalékra csökkenne a szociális hozzájárulási adó mértéke. Miután a versenyszféra átlagos bruttó bérnövekedése az idei év első kilenc hónapjában számítások szerint eléri a 11 százalékot, újabb fél százalékpontos enyhítés léphet életbe 2018 elején - szögezte le a miniszter. Megjegyezte, hogy csak ez a fél százalékpont több mint negyven milliárd forintot hagy a munkaadóknál.



A nemzetgazdasági miniszter kiemelte azt is, hogy a szociális hozzájárulási adó mellett az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékű kulcsa szintén csökken 19,5 százalékra. Így például az úgynevezett egyéb jövedelmük után a magánszemélyeknek is kevesebb közterhet kell fizetniük jövőre.



Varga Mihály kiemelte, hogy hazánk már most az élen jár az EU-ban többek között a feketegazdaság elleni küzdelemben, illetve a személyi jövedelemadó mértékében, amely a második legalacsonyabb Európában. Hat év múlva pedig az adóék-versenyben is jelentős javulással az unió élmezőnyébe kerülünk, hiszen addigra több mint a felére, 15,5 százalékponttal csökkenhet a munkáltatói adó - hangsúlyozta a tárcavezető.