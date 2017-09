Szja-bevallások alapján

Tavaly 1,1 millió szülő élt a családi adókedvezménnyel

A személyijövedelemadó-bevallások adatai szerint minden negyedik magánszemély csökkentette adóját a családi kedvezménnyel. Tavaly mintegy 212 milliárd forintot hagyott a kormány a családoknál, 17 milliárddal többet, mint 2015-ben. Nemcsak az összeg, hanem az igénybevevők száma is - több mint 27 ezerrel - nőtt - tájékoztatta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.



A családi kedvezménnyel majd 1,125 millió szülő csökkentette az adóalapját. Mintegy 517 ezren egy, 396 ezren kettő, 178 ezren három, míg 34 ezren háromnál több gyermeket jelöltek meg bevallásukban - összegezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által feldolgozott személyijövedelemadó-bevallások adatait Tállai András.



A kormány családpolitikai intézkedéseinek - mint például a kétgyerekesek kedvezményének a duplázása vagy a csok - a sikerességét is igazolja a bevallási statisztika. 2016-ban - az igénybevevők számának növekedése mellett - míg az egygyerekes szülők aránya 3,3 százalékponttal csökkent, addig a két gyerekeseké 2,7 százalékponttal emelkedett 2015-hoz képest. Nemcsak a kétgyerekesek száma nőtt 40 ezerrel, hanem a három vagy több gyermekeseké is 11 ezerrel - emelte ki az államtitkár.



Tállai András emlékeztetett, hogy ez volt az első olyan év, amikor a szerzett jövedelmek bevallásával nem kellett a magánszemélyeknek bíbelődniük. A tavaly szerzett jövedelmekről az elszámolást ugyanis a NAV készítette. Mintegy 5 millió szja-bevallást töltött ki ugyanis az adóhivatal.



Az egy százalékpontos csökkentésnek köszönhetően 2016-ban a magyar 15%-os személyi jövedelemadó kulcs lett a második legalacsonyabb az EU-ban, és összességében jelentős megtakarítást is eredményezett a lakosságnál. A tavalyi év nagy nyertesei a kétgyermekesek voltak, akik a négy év alatt megduplázódott kedvezménynek köszönhetően 2016-ban 60 ezer forinttal költhettek többet gyermekeikre.



A gyermekvállalás elismert költségeként 212 milliárd forint maradt a családoknál 2016-ban, 17 milliárddal több, mint 2015-ben. Technikailag az összeg 75 százalékával a fizetendő személyi jövedelemadót csökkentették az érintettek, 53 milliárd forint pedig járulékkedvezmény címén maradt a családoknál. A 2014-től igénybe vehető családi járulékkedvezmény az elmúlt három évben összesen 140,7 milliárdot hagyott az érintetteknél.



Az államtitkár közölte, hogy akkor sem veszik el a kedvezmény, ha azt valaki elfelejtette érvényesíteni bevallásában; mindössze egy önellenőrzést kell benyújtani. A bevallás önellenőrzése legegyszerűbben az e-szja felületen, online végezhető el, de az önellenőrzés benyújtható papíralapon is. A családi kedvezmény összegét csak úgy tudja kiutalni az adóhivatal, ha bevalláson szerepel a belföldi postai cím vagy a számlaszám - emelte ki Tállai András.