Egészségügy

Ónodi-Szűcs: nem kell szja-t fizetni a háziorvosi praxis eladása után

Jövő évtől nem kell megfizetni a személyi jövedelemadót azon praxisok eladása után, amelyeket öt évnél régebben szerzett meg a háziorvos. 2017.07.11 11:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár hozzátette: ezzel is szeretnék a generációváltás folyamatát gyorsítani és könnyebbé tenné.



Hollós Gábor, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke ezzel kapcsolatban elmondta, a köztestület már évek óta kérte a jogalkotót, hogy a praxisvásárlással, -eladással kapcsolatban legyen valamiféle könnyítés. Hozzátette: az intézkedéstől azt várják, hogy kevesebb lesz a betöltetlen háziorvosi praxis, ezáltal javul a lakosság közeli ellátás.



Ónodi-Szűcs Zoltán közölte azt is, noha a gyógyszertárak többsége teljesítette a törvény által előírt 50+1 százalékos gyógyszerészi többséget a patikák üzemeltetésében, folytatódik a patika-hitelprogram, megkönnyítve a fiatal gyógyszerészek tulajdonhoz jutását.



Elmondta, öt olyan patika van Magyarországon, amely 2017 januárjáig nem felelt meg a törvényben rögzített, a tulajdoni hányadra vonatkozó kritériumnak.



Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke felidézte, a patikai hitelprogramot azért hozták létre, hogy a gyógyszerészek könnyebben tudják teljesíteni a törvényi előírást.



Így 2017 januárját követően is fennmarad a konstrukció azzal, hogy az 50 százalék feletti üzletrészeknél is lehetővé válik a kamattámogatott hitel felvétele. Ezzel kapcsolatban - tette hozzá Hankó Zoltán - felvették a kapcsolatot a Magyar Fejlesztési Bankkal.



Ónodi-Szűcs Zoltán kérdésre válaszolva beszámolt arról, hogy valóban indult Magyarország ellen uniós kötelezettségszegési eljárás a patikai hitelprogrammal kapcsolatban, azonban az eljárást az unió június elején megszüntette.