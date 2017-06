NAV

NAV: számos változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény

Az egyik legfontosabb egyszerűsítés, hogy a sokféle adóraktári engedélytípus helyett az új szabályozás egyféle adóraktári engedélyt ismer, de a jövedéki termékek továbbra is adóraktárban állíthatók elő és tárolhatók az adófizetésig - emelte ki közleményében az adóhatóság.



Új tevékenységként jelenik meg a borászati üzemengedéllyel rendelkező gazdálkodó, azaz a kisüzemi bortermelő, aki önállóan vagy más borászati üzemmel jogi és gazdasági kapcsolatban teljesíti a jogszabályban meghatározott feltételeket. A kisüzemi bortermelő bérmunkát, bértárolást nem végezhet és csak előzetes bejelentés után szállíthat adófelfüggesztéssel szőlőbort és palackos erjesztésű habzóbort más adóraktárnak.



A jövedéki ügyek néhány kivételével csak elektronikusan intézhetők. Azonban a magánfőzők bejelentési kötelezettségét, valamint a párlat adójegy igénylését, a külföldi személyek jövedéki ügyét, a hivatalból magánszeméllyel szemben indított és lefolytatott jövedéki ügyet, illetve a kizárólag bérfőzést végző adóraktár nyilvántartás-vezetését, adatszolgáltatását lehet papíralapon intézni.



A NAV szerint lényeges változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be. Kivételt jelent az adóraktárból vagy kisüzemi bortermelőtől történő beszerzés, maximum 200 ezer forintig.



A jövedéki törvényben meghatározott esetekben változatlanul jövedéki biztosítékot kell nyújtani. A fix összegű jövedéki biztosíték mellett azonban megjelenik a változó összegű jövedéki biztosíték fogalma. Ez kedvezmények alkalmazását is lehetővé teszi, így bizonyos feltételek teljesülése esetén az eredeti jövedéki biztosíték összege alacsonyabb lehet.



További jelentős változás, hogy július 1-jétől az adóraktár-engedélyeseknek napi bontásban kell adatot szolgáltatniuk az adóhatóságnak - közölte a NAV.



Az ügyintézésekhez szükséges elektronikus nyomtatványok, illetve az új jogszabállyal kapcsolatos információs füzetek és egyéb tájékoztatók elérhetők az adóhivatal honlapján.