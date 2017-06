Hamisítás

Illegális szoftvereket, hamis termékeket foglalt le a NAV

Illegális szoftvereket, hamis termékeket foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a társhatóságokkal közös ellenőrzéseken, amelyeket a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesülete (JAF) is segített - közölte a vámhivatal csütörtökön az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a feltárt jogsértések a becslés alapján mintegy 67 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.



A NAV pénzügyőrei és a JAF szakemberei az autószerelő-műhelyekben és autóalkatrész-kereskedésekben használt járműipari szoftverek, valamint a gépjármű-alkatrészek, kiegészítők eredetiségét vizsgálták.



A pénzügyőrök a legtöbb ellenőrzést Győr-Moson-Sopron megyében végezték, lefoglaltak többek között számítógépeket, hamis szoftvereket, illetve félezer olyan kiegészítőt, amelyeken a márkajelzést a jogtulajdonosok engedélye nélkül használták.



A jövőben is várhatók közös ellenőrzések a járműipari jogsértések kiszűrésére, a hamis autóalkatrészek és illegális szoftverek ugyanis nemcsak a jogtulajdonosoknak okoznak kárt, hanem közlekedésbiztonsági kockázatot is jelenthetnek - hívja fel közleményében a figyelmet a NAV.