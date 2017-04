Bűnügy

Kilencezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök Ásotthalomnál

Némedi-Varga Éva, a NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság sajtóreferense közölte, a pénzügyőrök egy Szerbiából Olaszországba tartó személygépkocsit és autószállító trélert ellenőriztek Ásotthalmon. A tételes vizsgálat során kiderült, hogy a szerb rendszámú trélert házilag átalakították, s a rejtekhelyet telepakolták cigarettával.



A személyautón is friss szerelés nyomait találták. Az alapos vizsgálat után az átalakított első és hátsó lökhárítóból, az oldalküszöbökből, a műszerfal mögötti és ülés alatti tárolókból is cigaretta került elő - közölte az alezredes. Hozzátette: a pénzügyőröket is meglepte a megoldás, mivel a csempészek az utólag kialakított üregekben elrejtett cigarettaszállítmányra "építették fel" újra a járművet.



A NAV a 9070 doboz cigarettát, valamint az átalakított járműveket lefoglalta, a sofőr ellen költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőeljárás.